WATTWIL Solviva stellt ein Ultimatum: «Müssen bis Ende Juni wissen, was die Gemeinde macht» In gut drei Jahren soll anstelle des heutigen Spitals in Wattwil das Gesundheits- und Notfallzentrum eröffnet werden – mit der Solviva AG als Betreiberin. Bis anhin hielt sich das Unternehmen in Sachen Kommunikation zurück. Das änderte sich am Montagabend an einem öffentlichen Infoanlass. So sieht der weitere Fahrplan aus. Simon Dudle 11.05.2021, 13.00 Uhr

Die Pläne für den Ersatz des Spitals Wattwil sind konkret. Bild: Mareycke Frehner

Bis anhin ist die Firma Solviva in den Kantonen Bern, Solothurn, Aargau und Schwyz aktiv. Nun wird ein Vorstoss in den Kanton St.Gallen vorbereitet. Am Standort des jetzigen Spitals Flawil ist ein Neubau für 35 Millionen Franken geplant, und auch für das Toggenburg sind die Pläne mittlerweile schon konkret.

«Wir wollen in Wattwil keine Langzeitpflege für Patienten im Alter von über 80 Jahren anbieten. Wir konzentrieren uns auf die spezialisierte Langzeitpflege, unabhängig des Altes.»

Das sagte Ulrich Kläy am Montagabend vor mehr als 100 Interessierten an einer öffentlichen Informationsveranstaltung zur Zukunft des Spitals Wattwil. Ulrich Kläy ist CEO der Solviva AG. Bis anhin hat sich die Organisation aus der Diskussion um die Spitalschliessung fast gänzlich rausgehalten. Auch wenn sie sich auch künftig nicht am politischen Diskurs beteiligen will, stellte Kläy die Pläne für Wattwil nun vor.

Ulrich Kläy, CEO Solviva AG Bild: PD

Keine Demenzabteilung geplant

Vorgesehen ist eine medizinische und/oder psychiatrische Betreuung durch Spezialisten der Partnerinstitutionen. Ein Aspekt ist die medizinische Behandlungspflege, etwa für Patienten mit Langzeitbeatmung, Para- oder Tetraplegie sowie Muskelerkrankungen. Auch psychiatrische Grunderkrankungen sollen behandelt werden. Angesprochen sind Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Suchterkrankungen. Dazu kommt die sogenannt ergänzende Spezialpflege zu Alters- und Pflegeheimen. Etwa für ältere Personen mit chronifizierten Krankheitsbildern oder verhaltensbezogenen sowie psychischen Störungen, aber auch für jüngere pflegebedürftige Personen mit diesen Krankheitsbildern. Eine Demenzabteilung ist nicht geplant. Alles in allem sollen in Wattwil bis zu 45 Betten zur Verfügung stehen. Als Konkurrenz für die Alters- und Pflegeheime sieht sich die Solviva nicht.

Teil des Angebots sind auch Passerelle-Betten. Dabei handelt es sich um eine wohnortnahe Übergangslösung für die Zeit nach einem Spitalaufenthalt, wenn eine Heimkehr, eine Reha oder ein Heimeintritt noch nicht möglich sind. Auch 24-Stunden-Drehtürbetten werden angeboten. In diesen kann eine kurzfristige Aufnahme von Personen in Notsituationen stattfinden.

Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) wird in Zusammenarbeit mit der niedergelassenen Ärzteschaft zudem Sprechstunden in verschiedenen Themenbereichen anbieten. Auch ein Notfallmediziner soll vor Ort sein. Für welche Bereiche es Sprechstunden geben wird, steht noch nicht abschliessend fest.

So könnte das Spital Wattwil ab 2024 aussehen. Plan: PD

Alkoholtherapie soll weiter angeboten werden

Ob die Solviva, welche seit 1995 in der stationären Langzeitpflege tätig ist, wirklich nach Wattwil kommt, steht allerdings noch nicht definitiv fest. «Bis zur Abstimmung am 13. Juni ist alles offen. Wenn die politische Stimmung anders ist, können wir uns auch zurückziehen», sagte Ulrich Kläy. Bis zum 30. Juni dieses Jahres müsse aus ihrer Sicht zudem klar sein, was die Gemeinde Wattwil, welche ein Rückkaufsrecht der Spitalliegenschaft hat, macht. Kläy sagte:

«Um den Fahrplan einhalten zu können, ist der aufgestellte Zeitplan eine unumstössliche Grösse.»

Der Plan der Solviva sieht für Wattwil vor, das Umbauprojekt im Januar 2022 einzugeben. Baustart für die Altbautrakte soll im Sommer des kommenden Jahres sein. Im vierten Quartal 2023 ist dann der Umzug des stationären Angebots von Wattwil nach Wil vorgesehen, womit das Spital Wattwil im bekannten Rahmen Geschichte wäre. Ab dann wäre das Wattwiler Notfallzentrum in Betrieb und der Start für den Umbau Neubautrakt könnte erfolgen.

Die Eröffnung des kompletten Gesundheits- und Notfallzentrums Wattwil ist für Sommer 2024 vorgesehen. Dieses soll an 24 Stunden pro Tag und 365 Tagen im Jahr geöffnet sein. Das etablierte Angebot der Alkohol-Kurzzeittherapie soll weiterhin angeboten werden und auf verwandte Bereiche wie etwa Spielsucht ausgeweitet werden. An der Zusammenarbeit mit der Rettung und der Rega gibt es keine Änderung. Bis 2023 soll der Spitalbetrieb in Wattwil aufrechterhalten werden.