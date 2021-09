Perla gewinnt auch in diesem Jahr den Miss Wattwil Titel

Wattwil Sie ist die Schönste: Perla wurde zur «Miss Wattwil» gewählt Am Mittwoch hat vor der Markthalle die Wattwiler Viehschau stattgefunden. Bauern haben an diesem traditionellen Anlass ihre schönsten und leistungsstärksten Kühe präsentiert. Besonders gross war der Stolz bei Florian Künzle. Felicitas Markoff 29.09.2021, 19.00 Uhr

Die schönste Kuh von Wattwil ist Perla, zusammen mit ihrem stolzen Besitzer Florian Künzle und zwei Mädchen in festlicher Trachtenkleidung. Bild: Felicitas Markoff

Die Miss-Wahlen am Nachmittag waren der Höhepunkt der Viehschau. Welche Kuh erhält den begehrten Miss-Wattwil-Titel? Damit die Kühe den Titel erhalten, müssen sie aber nicht nur schön aussehen, denn es geht auch um wirtschaftliche Aspekte. Erfahrene Landwirte, die als Experten auf dem Platz stehen, bewerten die Tiere nach festgelegten Kriterien: Der Rahmen (Grösse), das Becken, das Fundament (Beine), die Zitzen und der Euter werden beurteilt. Je besser diese Kriterien erfüllt werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Milchleistung der Kühe eine hohe Wirtschaftlichkeit verspricht. Nach dieser Bewertung werden die Tiere anschliessend ausgezeichnet.

Damit die Kühe an den Miss-Wahlen einen bleibenden Eindruck hinterlassen, betreiben viele Besitzer einen grossen Aufwand. Darum werden einige Kühe bereits einige Tage vor der Viehschau gewaschen, geschoren, frisiert – richtig fein herausgeputzt also. In diesem Jahr waren knapp 540 Kühe für die Viehschau in Wattwil angemeldet.

Darum ist Perla die neue «Miss Wattwil»

Nachdem an gleicher Stelle vor zwei Wochen bereits die Stierschau stattgefunden hatte, waren nun die Kühe an der Reihe. In verschiedenen Kategorien gab es Auszeichnungen. Der wertvollste Titel – «Miss Wattwil» – ging dieses Jahr an Bauer Florian Künzle mit seiner Kuh Perla. Den Titel für «Miss Wattwil» hat Perla aber nicht zum ersten Mal erhalten. Auch 2019 hat sie gewonnen. «Die ‹Miss Wattwil› hat besonders mit ihrem tollen Euter überzeugt», sagt Künzle. Speziell vorbereitet hat Künzle seine Perla aber nicht. Sie wurde lediglich am Morgen gewaschen. Der Sieger-Landwirt ist stolz auf seine Perla und sagt:

«Auch wenn ich es schön finde, dass Perla gewonnen hat, geht es mir nicht ums Gewinnen.»

An der Viehschau geht es aber nicht nur um die schönste Kuh. Die Bauern haben an diesem Anlass die seltene Gelegenheit, ihren Zuchterfolg untereinander zu vergleichen und sich zu verbessern. Dabei ist der Zuchterfolg oftmals ein Thema. Der gesellschaftliche Aspekt darf aber auch nicht zu kurz kommen. So zum Beispiel am Mittag in der Festwirtschaft. Gemütliches Beisammensein und eine ausgelassene Stimmung haben die Viehschau auch dieses Jahr zu einem erfolgreichen Tag gemacht.