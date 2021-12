Im Toggenburgshoop werden bereits Osterhasen verkauft

Wattwil Seiner Zeit voraus: Im Toggenburgshop tummeln sich neben Weihnachtsguetzli bereits die Osterhasen Der Toggenburgshop in Wattwil bietet bereits Osterhasen zum Verkauf an. Es soll ihrem Konzept «Einkaufserlebnis der Zukunft» entsprechen. 21.12.2021, 10.30 Uhr

Im Toggenburgshop stehen Osterhasen zum Verkauf. Bild: PD

Wer in diesen Tagen im Toggenburgshop an der Wattwiler Bahnhofstrasse einkaufen geht, gerät wahrscheinlich ins Stutzen: Neben den typischen Weihnachtsartikeln bietet der 24-Stunden-Laden aktuell auch Osterhasen aus Schokolade an. Das überrascht, passt aber ins Konzept, wie das Geschäft in einer Medienmitteilung schreibt.