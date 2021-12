RockXmas in Wattwil: Gute Stimmung, wenn auch nicht Openair

Wattwil Rockige Weihnachten im Thurpark: Mit Musik und Show in die Weihnachtszeit Der Weihnachtsmarkt in Wattwil mag abgesagt worden sein, aber vom 17. bis 19. Dezember brachte der «RockXmas» trotzdem Hunderte Menschen in Festtagslaune – anstelle eines Open Airs jedoch als Event im Thurpark. Sascha Erni 19.12.2021, 17.00 Uhr

Ein Höhepunkt des Anlasses war die Weihnachtsrevue mit Lorena Beadini, Remo Forrer (rechts) und dem Crescendo-Chor unter der Leitung von Theresa Kressig. Bild: Sascha Erni

Das letzte Wochenende wäre wie gemacht gewesen für einen Weihnachtsmarkt: Der Hochnebel lichtete sich, Sonne erhellte die weisse Pracht. Aber das Organisationskomitee des Gewerbevereins Zentrum Wattwil musste den Markt frühzeitig absagen, den dazugehörige Open-Air-Event RockXmas verschob das Komitee kurzerhand in den Thurpark. So konnten drei Tage lang Sängerinnen, Sänger, Orchester und Bands vor jeweils an die 300 Zuschauerinnen und Zuschauer doch noch für musikalische Festtagslaune sorgen.

Vielfältiges Programm mit Weihnachtsrevue

Am Freitag startete das vielfältige Programm mit «Twilight Colours Alphorn Swing», wo auch Watto (Simon Keller) die Aufwartung machte, um die Feierlichkeiten zum 1125-Jahre-Jubiläum von Wattwil zu eröffnen. Die Musikschule Toggenburg war das ganze Wochenende lang mit Sängerinnen und Sängern, Chor und Jazzband vertreten,

Watto (Simon Keller) liess es sich nicht nehmen, am Freitag der Eröffnung des «RockXmas» beizuwohnen. Bild: PD

Mit «The Rockin’ Rudolphs» (Samstag) sowie Raffael Jost (Sonntag) ging es auch tatsächlich rockig zu und her. Ein Höhepunkt war die Weihnachtsrevue mit Lorena Beadini, Remo Forrer und dem Crescendo-Chor unter der Leitung von Theresa Kressig.

Wattwiler holt sich den Voice Contest

Salvatore Latino aus Wattwil konnte den Voice Contest für sich entscheiden. Bild: PD

Der Nachwuchswettbewerb «RockXmas Voice Contest» nahm am Samstag einen besonderen Platz ein. Aus 14 Einsendungen wählte die musikalische Leitung sieben junge Sängerinnen und Sänger aus, die im voll besetzten Thurpark um die Gunst der Juroren – unter ihnen auch «Voice of Switzerland»-Gewinner Remo Forrer – sangen. Das Rennen für sich entschied der Wattwiler Salvatore Latino, der mit einem Weihnachtsmedley überzeugte. Auf dem zweiten und dritten Rang folgten Lorena Ceragioli und Magali Meienberger.

Dass das RockXmas-Festival überhaupt durchgeführt werden konnte, sei der guten Vorarbeit geschuldet, erklärte Marc Bohnenblust, Geschäftsführer von Zentrum Wattwil. Früh hätte das Organisationskomitee geprüft, ob der Event gegebenenfalls in den Thurpark verschoben werden könnte. Denn als Bund und Kanton die Coronaauflagen bekanntgaben, sei dem Team klar gewesen:

«So geht niemand an einen Weihnachtsmarkt.»

Der RockXmas selbst stand ebenfalls auf der Kippe, denn es wäre offen gewesen, ob nicht kurzfristig noch härtere Vorschriften in Kraft treten würden. «Wir haben gezittert bis zuletzt», erzählte Bohnenblust. Dann lachte er. «Alle haben sich extrem gefreut, dass wir den Anlass durchführen können.» Da sei ein Hunger unter den Musikerinnen und Musikern gewesen, endlich wieder auftreten zu können.

Voice Contest als feste Grösse etablieren

Für nächstes Jahr hofft Marc Bohnenblust nicht nur auf eine Normalisierung der Lage.

«Dann werden auch die Umfahrung offen und die Bauarbeiten an der Poststrasse abgeschlossen sein.»

Das verspräche ganz neue Voraussetzungen für den Weihnachtsmarkt und die RockXmas-Veranstaltung. Und auch der Voice Contest soll wieder stattfinden. «Es ist in dieser Art der einzige Nachwuchs-Gesangswettbewerb in der Region», so Bohnenblust. Der Wettbewerb habe das Potenzial, eine feste Grösse in der Ostschweiz zu werden.