Rickenstrasse gesperrt: Mehrfamilienhaus in Vollbrand

In einem Mehrfamilienhaus an der Rickenstrasse in Wattwil ist am frühen Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Das Haus wurde total zerstört. Die Löscharbeiten dauern noch an. Personen wurden keine verletzt, ein Hund hat den Brand jedoch nicht überlebt.

FM1Today 26.11.2021, 14.52 Uhr