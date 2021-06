Ramona Forchini möchte Europameisterin werden.

Wattwil Ramona Forchini vor dem Heimtitelkampf im Bikemarathon: Mein Ziel ist der Sieg – das Europameistertrikot.» Die 26-jährige Ramona Forchini ist amtierende Weltmeisterin im Mountainbike Marathon. Bei den Europameisterschaften am nächsten Sonntag im Wallis strebt sie den nächsten Titel an. Beat Lanzendorfer 16.06.2021, 12.00 Uhr

Nach dem Weltmeistertitel in der Türkei, möchte Ramona Forchini an der EM im Wallis einen weiteren Titel holen. Bild: PD

In den bisherigen drei Weltcuprennen im Cross Country blieb die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini hinter den Erwartungen. Das hält sie allerdings nicht davon ab, sich für die Europameisterschaften im Mountainbike Marathon am kommenden Sonntag in Evolène ein ambitioniertes Ziel zu setzen. Nichts weniger als den Titel hat sie sich vorgenommen.

Die erste EM auf der Langdistanz

Sie sagt: «Ich freue mich unheimlich auf die Heimeuropameisterschaft. Für mich wird das meine allererste EM überhaupt auf der Langdistanz sein. Als amtierende Weltmeisterin ist es sehr schön, zuhause einen Titelkampf im Regenbogentrikot fahren zu können.»

Natürlich stehe sie nach ihrem errungenen Weltmeistertitel im Oktober 2020 in der Türkei nun unter Druck. «Wenn ich mein Können abrufen und so fahren kann wie bei meinem Sieg im Februar beim Mediterranean Epic in Spanien, dann darf ich zuversichtlich sein.»

Die Strecke ist eine Herausforderung

Bei der Frage, ob die Strecke in der Türkei mit jener im Wallis vergleichbar ist, sagt Forchini mit einem Lachen: «Nicht wirklich. Die EM-Strecke ist viel kompakter und man muss rund 1'000 Höhenmeter mehr als in der Türkei bewältigen. Wir fahren am Sonntag so gut wie keine Flachpassage.» Der Aufstieg dauere jeweils eine gute Stunde, und dieser muss mehrmals zurückgelegt werden.

Die 26-Jährige ist sich bewusst, was auf sie und ihre rund 70 Mitkonkurrentinnen zukommt.

Ramona Forchini, amtierende Weltmeisterin im Bike Marathon. Bild: PD

«Das wird eine brutale Herausforderung. Wir starten auf 1400 Metern über Meer und fahren zweimal bis auf 2500 Meter. Da oben wird die Luft richtig so richtig dünn.»

Die Länge der Strecke beträgt 70 Kilometer, dabei seien rund 3500 Höhenmeter zu bewältigen. Es wird von einer Rennzeit von etwa fünfeinhalb Stunden ausgegangen. Der Start am Sonntag erfolgt um 9 Uhr. Momentan seien die Organisatoren noch daran, den Schnee in höheren Lagen aus der Rennstrecke zu fräsen.

Forchini weiss, was sie erwartet, weil sie die Strecke kennt. «Ich habe sie während zwei Tagen inspiziert. Das ist wichtig, um zu wissen, wo man eine Attacke ansetzen will und um das Gefühl zu bekommen, wo die technischen Schwierigkeiten liegen.» Die Strecke sei aufgrund der Steigungen wohl die härteste, die Forchini je gesehen hat. «Wer hier Europameister wird, hat es sich mehr als verdient.»

Die Konkurrenz ist gross

Die Wattwilerin möchte sich nicht auf Namen festlegen, die ihr den EM-Titel streitig machen können. «Es sind alle top Marathonfahrerinnen vor Ort.» Zudem würden auch gute Cross-Country-Fahrerinnen an den Start gehen, die sich Medaillenchancen ausrechnen können. Auch eine Handvoll weitere international starke Schweizerinnen werden am Start sein.

Forchini wird am Freitag ins Wallis reisen. Gleichentags stehen die Lizenz- und Trikotkontrolle sowie die Akkreditierung auf dem Programm. Am Samstag sei dann noch eine Trainingseinheit geplant.

Und abschliessend meint sie: «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nur ins Wallis reise, um zu sehen, was rauskommt. Mein Ziel ist der Sieg – das Europameistertrikot.» Sie wisse, das klinge ambitioniert, aber als amtierende Weltmeisterin müsse sie sich hochgesteckte Ziele setzen.