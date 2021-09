Wattwil: Parteien wollen Alkoholentwohnung behalten

WATTWIL Parteipräsidenten wollen Alkoholkurzzeittherapie im Spital Wattwil behalten Die Begründung, weshalb die Alkoholkurzzeittherapie von Wattwil nach Uznach verlegt werden sollte, überzeugt die Präsidenten der Wattwiler Ortsparteien nicht. Sie vermuten politische Motive hinter der Ankündigung.

Martin Knoepfel Aktualisiert 15.09.2021, 16.53 Uhr

Das Spital in Wattwil.



Bild: Benjamin Manser

Wattwil drohe der Verlust eines weiteren Angebots, titelte diese Zeitung vor kurzem. Gemeint war die Verschiebung der Psychosozialen Abteilung (PSA), die die Alkoholkurzzeittherapie respektive Alkoholentwöhnung anbietet, vom Spital Wattwil ins Spital Linth in Uznach.

Die PSA existiert seit mehr als 30 Jahren. Sie bietet eine vierwöchige Therapie in einer Gruppe von maximal sieben Personen an und geniesst über das Toggenburg hinaus einen guten Ruf. Im Geschäftsbericht 2020 der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg ist die Rede von einem in der Deutschschweiz einzigartigen Angebot.

Letztes Jahr bemühte sich die PSA mit Erfolg um eine Rezertifizierung für drei Jahre nach den Standards des Qualitätssiegels QuaTheDA (Qualität, Therapie, Drogen, Alkohol). Im Geschäftsbericht 2020 hält die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg schliesslich fest, dass dieses Angebots auch künftig in Wattwil bestehen bleiben soll. Priska Eigenmann, die als neue Leiterin der PSA in Wattwil 2020 diese Aufgabe übernommen hat, solle das Angebot nachhaltig weiterentwickeln.



Typisch für die Spitalstrategie des Kantons?

Nun wird die PSA möglicherweise nach Uznach verlegt. Was halten die Parteien von den neuesten Entwicklungen? René Buri, Präsident der CVP Wattwil, wertet dies negativ. Seiner Ansicht nach ist das Vorgehen typisch für die Spitalstrategie des Kantons, die darin bestehe, das Spital Wattwil um jeden Preis zu schliessen.

Die Gemeinde Wattwil führt aktuell Gespräche mit dem neuen Partner. René Buri ist überzeugt, dass in diesen Gesprächen Alternativen ausgelotet werden können. Es sei klar, dass Mitarbeiter abspringen würden, wenn die Schliessung eines Spitals angekündigt werde, sagt René Buri. Das Vorgehen fördere das Vertrauen in die Strategie des Kantons nicht. Eine nachhaltige Strategie sähe anders aus, mahnt René Buri.

«Dem Gemeinderat die nötige Zeit geben»

Der Regierungsrat übe einen ungeheuren Druck auf den Gemeinderat von Wattwil aus, findet Flurin Schmid, Präsident der FDP Wattwil. Plötzlich werde das Argument vorgebracht, dass es bei der Alkoholentwöhnung eine akutmedizinische Betreuung und somit die Nähe zu einem Spital brauche. Beim Modell der Solviva sei von dieser Anforderung keine Rede gewesen, sagt der oberste Wattwiler Freisinnige.

Er hoffe, dass sich jetzt alle Beteiligten an die selbst auferlegten Regeln hielten und den Gemeinderat von Wattwil in Ruhe arbeiten liessen. Man solle dem Gemeinderat die nötige Zeit geben und die Resultate der Bemühungen des Gemeinderats abwarten, fordert Flurin Schmid und appelliert an den Kanton, die PSA nicht übereilt abzuziehen.

Trotzreaktion des Regierungsrats vermutet

Hansueli Hofer, Präsident der SVP Wattwil, sieht in der Erklärung des Regierungsrats eine Trotzreaktion.



«Die Toggenburger sollen nicht krank werden und keinen Unfall haben. Dann ist alles gut.»

Man gebe nun dem Gemeinderat von Wattwil die Schuld, aber nicht nur der Gemeinderat, sondern alle Ortsparteien sowie das Gewerbe stünden hinter der Forderung nach Rückgabe der Spitalliegenschaft an die Gemeinde.



«Die Alkoholkurzzeittherapie und die Psychiatrie sind gut aufgegleist.»

Dem Regierungsrat sei wurst, was die Toggenburger sagten, findet Hansueli Hofer. Der Präsident der Wattwiler SVP ist überzeugt, dass man gut so weitermachen kann wie bisher.



Der Präsident der SP Wattwil war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.