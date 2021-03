Wattwil Notfallversorgung bleibt gewährleistet: Gesundheits- und Notfallzentrum nimmt Form an Einige Toggenburgerinnen und Toggenburger schauen der Schliessung des Spitals Wattwil Ende 2023 mit Sorge entgegen. Doch bereits jetzt ist in Teilen klar, was im Spitalgebäude weiterhin angeboten wird. Unter anderem ein Notfall und Sprechstunden von Spezialärzten. Sabine Camedda 30.03.2021, 16.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Erreichbarkeit des Notfalls, sowohl über die Luft als auch über die Strasse, bleibt nach der Schliessung Ende 2023 erhalten. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Das Spital Wattwil, so wie es heute besteht, gehört der Vergangenheit an. Zu teuer sei der Betrieb, findet die Politik. Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen hat daher der neuen Spitallandschaft und somit der Schliessung des Spitals Wattwil zugestimmt. Das Volk, so sieht es der politische Ablauf vor, hat dazu nichts zu sagen.

Mit der Schliessung auf Ende 2023 wird die Geschichte des Spitals Wattwil nach 134 Jahren enden. Die Gesundheitsversorgung der Toggenburgerinnen und Toggenburger wird aber weiterhin gewährleistet sein. Denn die Spitalstrategie sieht vor, nebst vier Spitälern im Kanton St.Gallen fünf sogenannte Regionale Gesundheits- und Notfallzentren (GNZ) zu errichten. Eins davon soll in Wattwil sein im jetzigen Spitalgebäude.

Medizinische Versorgung nahe am Wohnort

Gemäss den Vorgaben des Kantons kombinieren diese GNZ ein «umfassendes ambulantes Leistungsangebot mit einem gut erreichbaren und klar erkennbaren Walk-in-Notfall». Dieser steht in Abstimmung mit dem Notfalldienst der niedergelassenen Ärzteschaft während sieben Tagen und 24 Stunden zur Verfügung. Zudem wird dieser mit einem kleinen Bettenangebot für stationäre Kurzaufenthalte von in der Regel höchstens 24 Stunden ergänzt.

In Wattwil will die Spitalregion Fürstenland Toggenburg die Notfallstation aufrechterhalten. Wie heute, stehen der Bevölkerung Ärzte und Gesundheitspersonal zur Verfügung, die sie bei einem medizinischen Notfall betreuen. Und dies rund um die Uhr. Ausserdem wird die Notfallstation an sieben Tagen während 24 Stunden über die Luft und die Strasse erreichbar sein.

Im Konzept ist klar festgelegt, welche medizinischen Angebote es im Gesundheits-, Notfall- und Pflegezentrum Wattwil geben soll. Bild: PD

Ebenfalls soll die integrierte Notfallpraxis der niedergelassenen Hausärzte weiterhin bestehen. Diese haben sich neu organisiert. Eine grosse Mehrheit von ihnen unterstützt die Pläne. Mit diesen Stationen kann eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden, die sich kaum von der heutigen unterscheidet.

Spezialärzte bieten ambulante Sprechstunden in Wattwil an

Im Gebäude werden auch Spezialärzte Platz für ihre Sprechstunden finden. Angedacht ist, dass die Patientinnen und Patienten für Untersuchungen sowie Vor- und Nachbesprechungen von Operationen nach Wattwil gehen können – auch wenn der Eingriff selber in einem anderen Spital durchgeführt wird. Ebenfalls stehen Passerelle-Betten zur «Auskurierung» zur Verfügung. Mehrere Spezialärzte von verschiedenen Fachgebieten haben ihr Interesse angemeldet. Derzeit laufen die Verhandlungen.

Gemeinsam mit der Solviva, welche die Spitalliegenschaft kaufen und dort spezifische Pflege für Langzeitpatienten anbieten will, kann das Regionale GNZ wenige Betten anbieten. Diese dienen aber nicht für stationäre Aufenthalte, sondern sind für die kurzfristige Aufnahme von Personen in Notsituationen oder als Übergangslösung gedacht.

Gemäss den aktuellen Plänen hat auch die PSA ihren Platz im neuen GNZ. Patientinnen und Patienten können den medizinischen Alkoholentzug stationär machen. Nach wie vor wird eine Lösung mit der Psychiatrie SG Nord angestrebt, die ihr Angebot in Wattwil mit dem Ambulatorium und der Tagesklinik im ehemaligen Spital weiterführen will.