Wattwil Notfall, Tagesklinik und Langzeitpflege: Die Ideen für die Nutzung der Spitalliegenschaft werden konkreter Die Gemeinde Wattwil und die Berit Klinik Gruppe informierten über die Abstimmung zum Erwerb der Spitalliegenschaft. Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner, Berit-CEO Peder Koch und Vertreter der Ärzteschaft hielten fest: So ist die medizinische Grundversorgung im Toggenburg gesichert.

Ob die Gemeinde Wattwil die Spitalliegenschaft kaufen kann, entscheidet das Stimmvolk noch in diesem Jahr. Bild: Beat Lanzendorfer

Am 19. Dezember entscheidet das Wattwiler Stimmvolk über den Kauf der Spitalliegenschaft für 9,5 Millionen Franken, über eine Anschubfinanzierung für die Trägergesellschaft von 5,5 Millionen Franken sowie über ein Darlehen von 20 Millionen Franken für einen bedarfsgerechten Ausbau. Im Vorfeld der Abstimmung luden die Gemeinde Wattwil und die künftige Betreiberin, die Berit Klinik Gruppe, am Donnerstag zu einem Informationsabend in den Thurpark.

Aus der Sicht der Gemeinde

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil. Bild: Michel Canonica

Ein Urnengang wenige Tage vor Weihnachten sei keine Wunschvorstellung, sagte Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner. Es müsse aber sein, denn:

«Alle Beteiligten wollen rasch definitive Klarheit.»

Der Erwerb der Spitalliegenschaft durch die Gemeinde ist die Rahmenbedingung für die Lösung der Gesundheitsversorgung im Toggenburg, die nun gemeinsam mit mehreren Partnern angestrebt wird. Alois Gunzenreiner führte die Vorlage im Detail aus. Für den Betrieb solle eine eigene Trägergesellschaft gegründet werden, die gänzlich im Besitz der Gemeinde Wattwil bleibt.

Als wichtigster Partner der Gemeinde tritt die Berit Klinik Gruppe auf. Sie möchte eine ambulante Tagesklinik mit OP-Betrieb aufbauen, ausserdem mit einem entsprechenden Leistungsauftrag des Kantons St.Gallen ein Notfallzentrum sowie die Alkoholkurzzeittherapie PSA betreiben. Die Gemeinde trägt aber auch dem Bedarf nach langzeitlicher Pflege Rechnung. Das gemeindeeigene Pflegeheim Rosengarten soll ein bedarfsgerechtes Angebot an Spezialpflege aufbauen. Ein Gesuch für eine Betriebsbewilligung und für eine Leistungsvereinbarung sei beim Kanton St.Gallen eingereicht, sagte Alois Gunzenreiner.

Bereits haben sich weitere Dienstleister im Gesundheitsbereich für eine Zusammenarbeit interessiert. So möchten vier Fachärzte und ein Hausarzt in Wattwil in der Spitalliegenschaft ein gemeinsames Ärztezentrum aufbauen.

Die Philosophie der Berit

Peder Koch, CEO der Berit Klinik Gruppe Bild: Ralph Ribi

Peder Koch, CEO der Berit Klinik Gruppe, hielt fest:

«Die Menschen haben ein Anrecht auf eine gute Gesundheitsversorgung.»

Die Berit würde gerne ihre Geschäftstätigkeit ins Toggenburg ausdehnen, die Grundlage dafür seien aber die Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung von und mit anderen Gesundheitsversorgern wie den niedergelassenen Ärzten.

In der Berit Klinik Gruppe werde der Grundsatz «Man muss Menschen mögen» gelebt. Das widerspiegle sich nicht nur durch eine sehr hohe Patientenzufriedenheit, sondern auch durch ein grosses Interesse von Fachkräften, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Die Berit Klinik wird die Alkoholkurzzeittherapie PSA weiterführen. Einen entsprechenden Leistungsauftrag des Kantons hat sie bereits erhalten. Noch pendent ist die Leistungsvereinbarung für den 24-Stunden-Betrieb eines Notfallzentrums mit zehn akutstationären Notfallbetten und der Radiologie. Ausserdem will die Berit Klinik ein ambulantes Zentrum mit Tagesklinik und Operationsbetrieb führen.

Ergänzend dazu könnten zusammen mit weiteren Partnern Angebote entstehen wie Sprechstunden von Spezialärzten, ein Ärztezentrum für Hausarzt-/Allgemeinmedizin und vier Facharztpraxen, tagesklinische und ambulante Angebote der Psychiatrie St.Gallen Nord, Ergotherapie, Physiotherapie und der Spitex.

Peder Koch könnte sich vorstellen, dass in der Spitalliegenschaft etwas entstehen könnte, was es bisher noch nicht gibt. Die Berit wäre diesbezüglich offen. Der CEO der Berit Klinik hielt fest, dass bei ihrem Start am 1. April 2022 noch die meisten dieser Angebote aufgebaut werden müssen. Klar ist, dass die PSA nahtlos weitergeführt wird. Die Mitarbeitenden werden von der Berit weiterbeschäftigt. Er könne aber zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie viele Arbeitsstellen im Notfall und später in der Akutklinik entstehen werden. Auch sei betreffend der Serviceangebote noch einiges offen. Die Berit werde in den nächsten Tagen Gespräche führen mit den Mitarbeitenden der Spitalregion Fürstenland Toggenburg, die dies wünschen.

Die Fragen der Bürgerschaft

Auf eine Frage aus dem Publikum sagte Peder Koch, dass die Berit Gruppe die Operationssäle wieder nutzen wolle. Vorgesehen seien ambulante Eingriffe, aber auch Operationen, die aufgrund einer Notfallsituation nötig werden. Er betonte, dass immer mehr Eingriffe ambulant durchgeführt werden.

«Hier besteht in der Schweiz noch Nachholbedarf gegenüber anderen Ländern.»

Eine Bürgerin wollte wissen, ob die grosszügig dimensionierte und modern ausgestattete Küche genützt werde. Diesbezüglich – und für alle Serviceleistungen wie beispielsweise Reinigung, Wäscherei oder Hausdienst – sei noch unklar, ob diese in die Zuständigkeit der Trägerorganisation oder der Berit fallen. Klar ist aber, dass es bereits für den Betrieb der PSA und des Notfalls ab dem 1. April 2022 ein Gastronomieangebot braucht. Dieses werde, je nach Nutzung, bedarfsgerecht ausgebaut.

Einem Votant fiel in der Abstimmungsbroschüre folgender Satz auf: Die Gesellschaft soll ausschliesslich an Leistungserbringer im Gesundheitswesen Fläche vermieten. Alois Gunzenreiner erklärte, dass so klargestellt werde, dass die Liegenschaft dem Zweck der Gesundheitsversorgung diene. Mit den aktuellen Abklärungen sei die Fläche weitestgehend beansprucht und er könne sagen: «Die Liegenschaft lässt sich füllen.»

Sowohl Peder Koch als auch anwesende Ärzte sehen die Lösung als ideal, um Nachwuchs beim Fachpersonal ins Toggenburg zu holen. Es würden gute und unkomplizierte Kooperationen entstehen, was ein wichtiges Fundament für die ärztliche Tätigkeit sei, sagte Diana Abraham, die sich beim Ärztezentrum beteiligen will. Peder Koch betonte, dass die Berit nicht nur Fachärzte ausbilde, sondern auch Lehrstellen in mehreren Berufen anbiete.

Auf die Frage, ob die Berit komme, um zu bleiben, erwähnte Peder Koch noch einmal das Entwicklungspotenzial des Gebäudes. Aber: Das könne und wolle die Berit nicht alleine nutzen.