Armbrustschützen Wattwil

Wattwil «Mit einer Armbrust von heute hätte Wilhelm Tell Schwierigkeiten»: Die Wattwiler Schützen zeigen, wie sich die Sportart verändert Der Armbrustschützenverein Wattwil wurde kürzlich mit der Auszeichnung «Sport-verein-t» der IG St.Galler Sportverbände geehrt. Es ist ein Schritt, um von dem klischeehaften Bild der Armbrustschützen loszukommen, das in den Köpfen vieler verankert ist. Francesca Stemer 22.06.2021, 12.00 Uhr

Martin Mächler schiesst kniend und frei. Bild: Tobias Garcia

Martin Mächlers Finger ruht auf dem Abzug. Seine Augen sind auf die Zielscheibe in dreissig Metern Entfernung fokussiert. Er trägt flache Schuhe, die ihm in seiner knienden Position Halt gewähren. Er atmet ruhig, ein leises Klick ertönt und der Kunststoffpfeil bohrt sich in die Zielscheibe, die an einem Holzbrett mit Bleikern befestigt wurde.

Die Zielscheibe ist an dem Holzbrett mit Bleikern befestigt. Bild: Tobias Garcia

Mächler stellt seine Armbrust ab. Surrend fährt der Transportwagen mit der Zielscheibe zum Schützen zurück. Er schraubt den Pfeil hinaus: neuen von zehn. Der Schütze spannt eine neue, aus Karton gefertigte Zielscheibe ein und auf Knopfdruck fährt diese an den Ausgangspunkt. Nachdem er den nächsten Pfeil in die Armbrust aufgelegt hat, macht sich Mächler bereit für seinen nächsten Schuss.

Mächlers Teamkollege, der Schützenmeister Urs Heeb, schaut ihm beim Training zu. Heute wird er nicht schiessen. Es ist zu warm. Ein leichter Wind kommt auf. Blaue Fähnchen bei der Schiessanlage machen darauf aufmerksam. «Martin muss jetzt seine Taktik ändern», erklärt Heeb. Denn Mächler schiesst kniend und frei. Das heisst, dass er keine Auflage für seine sieben Kilogramm schwere Armbrust hat. An seiner Trainingsjacke ist jedoch ein Schiessriemen befestigt. Das hilft ihm, das Gewicht auf seinem Arm zu verteilen. Armbrustschiessen ist ein Präzisionssport. Jeder äussere Einfluss hat eine Auswirkung auf das Auftreffen des Pfeils.

Urs Heeb ist Schützenmeister des ASV Wattwil. Bild: Tobias Garcia

Dieser, so erklärt Heeb, fliegt mit 60 Metern pro Sekunde und immer in einem kleinen Bogen auf die Zielscheibe zu. Das Auftreffen des Pfeils ist anders als bei anderen Schiesssportarten kaum hörbar. Der Schützenmeister erklärt:

«Das ist auch der Grund, warum wir hier, gefühlt mitten in einer Wohnsiedlung, trainieren können.»

Beim Armbrustschiessen wird immer mit dem gleichen Pfeil geschossen. Ein solcher hält in der Regel für bis zu zwei Jahre. Mächler legt eine weitere Zielscheibe auf den Stapel neben sich. Er hat sein eineinhalbstündiges Trainingsprogramm absolviert. Der Verbandskassier, Wendel Forrer, wirft einen Blick auf Martin Mächlers Zielscheiben. «Bist du zufrieden?», fragt er ihn. Dieser nickt und wischt sich mit einem roten Stofftuch eine Schweissperle von der Stirn. Es wird Zeit für eine Pause.

Martin Mächler beim Training im Wattwiler Schützenstand. Bild: Tobias Garcia

Das Armbrustschiessen im Blut

Während Forrer auf dem Grill Würste brätelt, deutet er mit seiner Grillzange auf einen unübersehbaren gelben Banner. Dieser macht darauf aufmerksam, dass der Armbrustschützenverein Wattwil (ASV) vor kurzem mit dem Label «Sport-verein-t» ausgezeichnet wurde. «Das haben wir alles Tamara zu verdanken», erklärt Forrer stolz.

Tamara Menzi ist Weltmeisterin im Armbrustschiessen. Bild: Tobias Garcia

Tamara Menzi ist ASV Vorstandsmitglied, mehrfache Schweizermeisterin sowie Europa- und Weltmeisterin im Armbrustschiessen. Sie ist mit dem Verein aufgewachsen. Ihr Vater nahm sie ab und zu ins Training mit. «Es fehlte damals noch ein Teilnehmer bei den Jungschützen, um sich für einen Wettkampf zu qualifizieren, also sagte mein Vater: ‹Tamara kann aushelfen›.»

Gesagt getan und Menzi bewies, dass ihr diese Sportart im Blut liegt. Sie absolvierte mit 16 Jahren das Jungschützenprogramm und kaum ein Jahr später befand sie sich auf dem Siegertreppchen der Schweizer Meisterschaft im Armbrustschiessen.

Es folgten weitere Europa- und Weltmeistertitel. Doch nun möchte es die 26-Jährige etwas ruhiger angehen. «Armbrustschiessen kann leider nicht hauptberuflich ausgeführt werden und der Aufwand für Trainings und Wettkämpfe wurde irgendwann zu gross.» Sie möchte ihre Energie nun vermehrt in den Verein stecken und gibt ihre Erfahrungen an die Jungsportler weiter. Denn das hat die Weltmeisterin auch an früheren Wettkämpfen gemerkt: Es gibt allgemein immer weniger Jungschützen.

Bild: Tobias Garcia

Sie deutet auf das Banner. Die Auszeichnung für den Verein bedeutet ihr viel, denn diese zu erreichen, war nicht einfach. «Alles in allem stecken hinter der Auszeichnung eineinhalb Jahre Arbeit, wobei ich mich darauf fokussierte, alle gegebenen Kriterien zu erfüllen.» Die Auszeichnung soll auch helfen, alte Vorurteile abzubauen.

Ohne störende Gedanken zum Sieg

Wilhelm Tell. Ein Mann wie ein Baumstamm, der mit seiner Armbrust für Recht und Ehre kämpft. Dieses Bild beschwört bei vielen einen gewissen Nationalstolz, aber auch Respekt vor der Sportart. «Viele denken beim Armbrustschiessen an hölzerne Armbrüste mit spitzen Pfeilen», so Urs Heeb. Doch das Gegenteil ist der Fall, die Spitzen der Pfeile sind heutzutage flach. Heeb ergänzt mit einem Zwinkern:

«Mit einer Armbrust von heute hätte Wilhelm Tell Schwierigkeiten.»

In den Jungschützenkursen lernen die Teilnehmenden den richtigen Umgang mit der Armbrust. Gemäss Heeb braucht man aber mindestens ein halbes Jahr, bis der Umgang mit der Armbrust und die Schiessabläufe sitzen. Dabei müssen die Teilnehmenden auch lernen, mit Verlusten umzugehen. Denn es wird schwierig sein, konstante Leistungen zu erbringen. Für das Armbrustschiessen ist Konzentration wichtig, wobei jeder Gedanke störend sein kann. Tamara Menzi erklärt:

«Ich habe immer gesagt, ich schmeisse meine Sorgen an die Wand und erst dann beginne ich mein Trainingsprogramm.»

Es ist jedoch einfacher gesagt als getan. Denn vor allem bei den eineinhalbstündigen Wettkämpfen erfahren die Teilnehmenden ihre Resultate sofort. Jeder Schuss, der keine Zehn ist, bringt zusätzlichen Druck. «Es ist wichtig, sich zu merken, dass jeder Schuss eine neue Chance ist und dass man sich nicht von früheren Resultaten negativ beeinflussen lässt», so Heeb. Das ist etwas, das vor allem für Jungschützen schwierig sein kann.

In diesem Fall hat Tamara Menzi aufmunternde Worte für sie bereit: «Harte Arbeit wird sich am Schluss immer ausbezahlen.» Martin Mächler beisst von seiner Bratwurst ab und nickt seiner Teamkollegin zustimmend zu.