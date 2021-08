Neue Minigolfanlage im Rietwis in Wattwil nimmt Form an

Wattwil Millimeterarbeit für maximale Spielfreude: So entsteht die neue Minigolfanlage in Wattwil Einige Bahnen sind betoniert, andere lassen sich anhand der Schalung und des Magerbetons erahnen. Dazwischen stapeln sich die vorfabrizierten Hindernisse, an welchen sich die Spielerinnen und Spieler später einmal die Zähne ausbeissen. Ein Besuch auf der Baustelle der Minigolfanlage in der Rietwis. Sabine Camedda 23.08.2021, 17.00 Uhr

Auf der Baustelle der Sportanlage Rietwis entsteht die Minigolfanlage. Hier entsteht ein Teil der Bahn 3 mit dem Wassergraben. Bild: Sabine Camedda

Die Baustelle der Sportanlage im Rietwis in Wattwil gleicht einem Ameisenhaufen. In der hinteren Ecke, zwischen dem Thurweg und dem Schwimmbad, knien mehrere Bauarbeiter. Einer der Gruppe schneidet die Armierungsnetze zurecht, damit sie in die Schalung passen.

Die Schalung lässt die Form einer Bahn erahnen, die in einem grossen Rondell endet. In dessen Mitte platzieren die Arbeiter ein Metallrohr – das wird später das Loch.

Ein normaler Parcours mit 18 Bahnen

Herbert Schweizer, Präsident des Minigolfclubs Churfirsten, begutachtet die Baustelle und ist zufrieden mit dem, was er sieht. Er zieht einen Plan aus seiner Tasche, darauf ist ersichtlich, wie die Bahnen auf der Anlage angelegt sind. 18 sind es an der Zahl, ein normaler Parcours. Herbert Schweizer erklärt:

«Die Bahnen der Minigolfanlagen sind normiert. Das heisst, auf allen müssen dieselben Hindernisse gemeistert werden.»

Einzig die Reihenfolge sei nicht überall dieselbe. Diese hänge stark mit den Platzverhältnissen zusammen. Wie ist sie bei der neuen Anlage? Der Präsident des Minigolfclubs lacht: «Hier stimmt sie. Aber bei der alten war der Parcours nicht ganz der Reihe nach.»

Der Plan zeigt, wie die 18 Bahnen letztlich angeordnet sind. Bild: Sabine Camedda

Und noch auf etwas weist der passionierte Spieler hin: In Wattwil entsteht eine 80-Prozent-Betonanlage. Das heisst, die Bahnen sind ein Meter breit und 9,60 Meter lang, statt 1,25 Meter Breite und 12 Meter Länge. Aber: Die Anlage ist trotzdem tauglich für Turniere auf höchstem Niveau.

Spielende müssen sich an Bahnen gewöhnen

Um den Spielerinnen und Spielern – seien sie bei Turnieren oder nur zum Spass auf der Anlage – bestmögliche Voraussetzungen zu bieten, werden die Bahnen an Ort betoniert. Da in der näheren Umgebung einige Eternit-Bahnen bestehen, wird in Wattwil wie bisher eine Betonbahn im System Bongoni erstellt.

Bereits vor dem Betonieren ist klar, wie die Bahn aussehen wird. Bild: Sabine Camedda

Auf einem ausreichenden Kieskoffer wird als Schalungsträger ein Fundament aus Magerbeton erstellt. Zwischen diesem Magerbeton und dem Konstruktionsbeton wird eine Dampfsperre eingebaut, um das Abstossen der Beschichtung zu verhindern. Auf den Konstruktionsbeton wird frisch in frisch ein Hartbetonbelag aufgebracht und sauber abgeglättet.

Damit das Wasser nach Regenfällen schnell abfliesst, ist jede Bahn minim zu einer Seite geneigt. «Der Spielende wird das gar nicht bemerken», sagt Herbert Schweizer. Er selbst ist gespannt, wie sich die neue Minigolfanlage präsentieren wird. «Wir Mitglieder vom Club müssen uns zuerst daran gewöhnen», glaubt er. Es werde aber spannend sein, herauszufinden, welche Bälle bei welcher Bahn die besten Resultate erbringen.

Im kommenden Jahr kann in Wattwil wieder gespielt werden

Gespannt wird Herbert Schweizer, der bei der Anordnung der Bahnen seine Ideen und Erfahrungen einbringen konnte, auch, ob der Spielbetrieb dereinst flüssig sein wird.

«Bei jeder Anlage gibt es neuralgische Punkte, wo es gerne zu Staus kommt.»

Er habe versucht, diese möglichst auseinander zu nehmen, damit zügig gespielt werden kann. Denn eines wird es bei der Minigolfanlage nicht geben: Sitzgelegenheiten für grössere Gruppen. Auf dem Rundkurs werden einige Sitzgelegenheiten vorhanden sein, vor allem bei den neuralgischen Punkten.

Die Hindernisse sind vorfabriziert und werden auf den entsprechenden Bahnen platziert. Die Metallrohre werden später die Löcher. Bild: Sabine Camedda

Auch am Abend kann weiterhin gespielt werden. Mit Mastleuchten wird die Beleuchtung von oben erfolgen. Dies findet Herbert Schweizer optimal. Zwischen den Bahnen werden Bäume gepflanzt, die in einigen Jahren für Beschattung sorgen. Die Wege sind so gepflastert, dass sie auch mit einem Rollstuhl befahren werden können.

Herbert Schweizer und seine Clubkollegen freuen sich, wenn sie im kommenden Jahr auf der neuen Anlage ihre Bälle spielen können. Im Moment behelfen sie sich, in dem sie bei ihrem befreundeten Club in Wetzikon Gastrecht geniessen und auch immer wieder an Turnieren teilnehmen. Die Vorfreude auf die neue Anlage wird dadurch aber nicht kleiner.