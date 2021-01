Wattwil Markante Forderung: Gemeinde soll Spital-Liegenschaft für zehn Millionen Franken kaufen Das hat es in sich: Geht es nach der FDP Ortspartei Wattwil, so werden die Spital-Gebäude vom Kanton an die Gemeinde zurückverkauft. Was der Gemeindepräsident dazu sagt. Simon Dudle 27.01.2021, 20.49 Uhr

Wem gehört die Wattwiler Spital-Liegenschaft künftig? Das ist noch zu klären. Bild: Ruben Schönenberger

Nachdem eine deutliche Mehrheit der Kantonsräte im Herbst dafür gestimmt hat, das Spartenspital zu schliessen und in ein Gesundheits- und Notfallzentrum umzuwandeln, steht nun eine Veräusserung an die Solviva AG zur Debatte. Dies könnte für einen Betrag von zehn Millionen Franken geschehen.

Keine Freude daran hat die FDP Ortspartei Wattwil – und bringt auch gleich einen neuen Vorschlag ins Spiel. In einem offenen Brief an den Gemeinderat wird dieser aufgefordert, den Kauf der Liegenschaft zu prüfen und dann allenfalls zu vollziehen. «Die Liegenschaft umfasst 20'000 Quadratmeter Bauland mit diversen Gebäuden. Für uns wäre ein Verkauf an die Solviva unverständlich, weil sich der Kanton mit grossen Anteilen wieder in die Liegenschaft einmieten will», schreibt der Wattwiler Freisinn im offenen Brief.

Liegenschaft soll kein Spekulationsobjekt werden

Und weiter: «Für uns ist klar, dass die Liegenschaft nicht zum Spekulationsobjekt werden darf und im Eigentum des Kantons oder der Gemeine bleiben muss. Dies, um sämtliche Handlungsoptionen offen zu halten und eine nachhaltige Gesundheits- und Notfallversorgung für unsere Gemeinde und unser Tal zu ermöglichen.» Der Partei geht es mit dem Vorstoss darum, in der Thematik etwas Tempo rauszunehmen, um dann eine gute, auf lokale Bedürfnisse abgestimmte Lösung zu bekommen. «Dazu gehören die Angebote der Leistungserbringer und die Sicherung der Liegenschaft als wichtige Eckpfeiler gleichermassen. Die vom Kanton aktuell skizzierten Lösungen lassen aber genau diesbezüglich grosse Zweifel offen», so die FDP.

Recherchen dieser Zeitung zeigen: Die Gemeinde Wattwil verfügt über den Anspruch auf Rückvergütung der Spitalliegenschaft für den Fall, dass darin kein somatisches Akutspital mehr betrieben wird. Dieser Anspruch ist vertraglich verbrieft im Abtretungsvertrag von Dezember des Jahres 2002, mit welchem die Gemeinde Wattwil damals die Spitalliegenschaft kostenlos dem Kanton übergeben hatte.

Und was hält der Wattwiler Gemeinderat vom FDP-Vorschlag? «Wir können uns aktuell nicht zur künftigen Nutzung der Spitalimmobilie äussern, weil dafür zu viele Fragen offen sind. Ebenfalls sind die im Kantonsrat abgegebenen Versprechungen hinsichtlich der Versorgung und der Arbeitsplätze zu berücksichtigen. Es braucht keinen Schnellschuss, sondern eine nachhaltige Lösung. Der Gemeinderat wird nun den offenen Brief der FDP in seinen Überlegungen miteinbeziehen», sagt Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner.

Es wäre wohl ein Fall fürs Volk

Zu fragen ist: Wäre in Wattwil eine Steuererhöhung nötig, um die Spitalliegenschaft kaufen zu können? FDP-Ortsparteipräsident Flurin Schmid sagt dazu: «Wir wünschen uns vom Gemeinderat vorerst eine eingehende Prüfung des Kaufs. Wenn dieser vollzogen werden sollte, würde das meines Erachtens eine Volksabstimmung auf kommunaler Ebene erfordern. Spätestens dann müsste ja auch klar sein, was das für den Steuerfuss bedeuten würde.»