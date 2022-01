Jubiläum und Chefwechsel bei Physiofit in Wattwil

Wattwil Jubiläum und Chefwechsel bei Physiofit: Auch der neue Inhaber ist gebürtiger Niederländer Vor 30 Jahren eröffnete der Niederländer Ron den Harder in Wattwil eine Physiotherapiepraxis. Was als Einmannfirma begann, ist mittlerweile ein grosses, gesundheitsorientiertes Unternehmen geworden. Per Anfang Jahr übernahm nun sein Nachfolger Jeroen van Neijenhof, ein in Appenzell aufgewachsener Niederländer. 04.01.2022, 18.03 Uhr

Ron den Harder (links) übergibt das Physiofit in Wattwil an Jeroen van Neijenhof. Bild: PD

Physiofit ist ein 900 m2 grosses Fitness- und Physiotherapiecenter inklusive Sauna und Kursraum in Wattwil. Mit dem Umzug des Centers an die Wilerstrasse 63 hat sich Ron den Harder seinen Traum von einem grossen Gesundheitscenter verwirklicht.

Angefangen hat alles vor 30 Jahren, als der Niederländer an der Bahnhofstrasse 4 eine Physiotherapiepraxis eröffnete. 2006 platzte die Praxis aufgrund der hohen Nachfrage und trotz diverser Umbauten und Veränderungen aus allen Nähten, weshalb das ursprüngliche Einmannunternehmen an die heutige Geschäftsadresse umzog und zum Gesundheitscenter wurde.

Der Nachfolger war zuerst Angestellter

Ron den Harder glaubt an das Potenzial der Kombination von Physiotherapie und Fitness und eröffnete aus diesem Grund parallel zum Center in Wattwil im Jahr 1995 ein zweites Physiotherapie- und Fitnesscenter in St.Gallen, die Rehacenter Physiofit AG. Dort begann im Jahr 2014 Jeroen van Neijenhof als Physiotherapeut zu arbeiten. Das Vertrauen der beiden Holländer ineinander wuchs gemäss einer Medienmitteilung wöchentlich. 2016 übernahm van Neijenhof 50 Prozent Anteile des Rehacenters Physiofit, das er auch heute noch mit seinem und Ron den Harders ehemaligen Geschäftspartner, Bart van der Werff, führt.

Die beiden Holländer verloren sich auch nach dieser Übernahme nicht aus den Augen und im Jahr 2017 wurde eine weitere Übernahme, die der Physiofit Wattwil AG, zum Thema. Seit August 2020 arbeitet Jeroen van Neijenhof im Center in Wattwil. Per 1. Januar 2022 hat nun die definitive Übernahme des Unternehmens stattgefunden.

22 Angestellte

«Für den 58-jährigen Ron den Harder ist dies, nach 30 Jahren reichlich erfülltem Arbeitsleben, ein schöner Abschluss und Übergang in ein neues Leben», heisst es in der Medienmitteilung. Teils werde er dieses mit seiner Frau auf Mallorca, teils in Wattwil und teils als Skipper auf den Weltmeeren verbringen.

Der bald 33-jährige Jeroen van Neijenhof freut sich auf die neue Herausforderung mit den total 14 Physiotherapeuten und acht Fitnessangestellten. Der werdende Vater werde das Physiofit Wattwil weiterentwickeln und anpassen. (red)

Jubiläumsfeier im Center Physiofit Wattwil, am 8. Januar, 9-16 Uhr, unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Coronabestimmungen. Mit Preisen für das Jahresabonnement wie vor 30 Jahren: für 500 Franken statt 800 Franken, das als Gutschein erworben werden kann.