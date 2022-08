Thur-Brocki Wattwil: So läuft es unter neuer Führung

Wattwil In der neuen Thur-Brocki wird wieder gestöbert: So läuft es im Brockenhaus unter neuer Führung Nach der Auflösung des Gemeinnützigen Frauenvereins Wattwil war die Zukunft des Wattwiler Brockenhauses ungewiss. Der neue Verein Thur-Brocki nahm sich der Aufgabe an und öffnet die Türen für Secondhand-Liebhaber. Alec Nedic Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Kleider, Textilien, Töpfe und Vasen: In der Thur-Brocki wird man fündig. Bild: Alec Nedic

Das wehende blaue Fähnchen mit dem Logo der Thur-Brocki sticht jedem Spaziergänger ins Auge, der an diesem sonnigen Nachmittag den Thurweg entlangschlendert. «Geöffnet dienstags und samstags» steht am Eingang. Beim Eintreten riecht die Luft ein wenig muffig, aber heimelig. In Regalen reihen sich Gläser, Vasen und Krüge in allen Formen und Farben. Zwängt man sich an den Gestellen und dem alten Stoffsessel vorbei auf die andere Seite des Raums, laden Dutzende Anzüge, Mäntel, Kleider und Shirts auf Kleiderständern zum Stöbern ein.

Hedi Waterkamp, Vorsitzende des Vereins Thur-Brocki, sitzt aufrecht in ihrem Stuhl, die Hände auf dem hölzernen Esstisch gefaltet. Das Möbel kostet 25 Franken. Auf die Frage, wie denn das Geschäft laufe, lehnt sie sich wenig zurück. «Sehr gut», sagt sie mit einem Lächeln und führt aus: «Trotz der Ferien haben wir viel Kundschaft.» Vor kurzem habe sogar ein Zürcher extra einen Abstecher ins Toggenburg gemacht, um die Wattwiler Brockenstube zu besuchen.

Zukunft der Brocki war ungewiss

Ob es die Brockenstube an der Thur auch heute noch gibt, war zu Beginn dieses Jahres unklar. Der Gemeinnützige Frauenverein Wattwil, der die Brocki bis anhin führte, stand vor seinem Ende. Im Vorstand liessen sich keine Nachfolgerinnen finden und man fragte sich, ob der Verein noch zeitgemäss sei. Bei einer gemeinsamen Sitzung Ende März kamen die Frauen zum Schluss: Nein, er ist es nicht mehr.

Doch ganz Schluss sollte nicht sein. Um das Herzensprojekt Brockenstube am Leben zu erhalten, bildete sich kurzerhand ein Zusammenschluss aus ehemaligen Mitgliedern des Gemeinnützigen Frauenvereins Wattwil. Der eigenständige Verein Thur-Brocki will die ehrenamtliche Tätigkeit im Brockenhaus sofort weiterführen.

15 Frauen und ein Mann, alle sind pensioniert, halten das Geschäft am Laufen. Die Aufgaben sind vielseitig. Nebst dem Verkauf wird regelmässig neue Ware angenommen, die sortiert und beschriftet werden muss. Dazu kommt die Administration, die durch die Umorganisation in den letzten Wochen viel Zeit in Anspruch nahm, so Waterkamp.

Hedi Waterkamp (Mitte) mit dem Verkaufsteam Judith Städeli (links) und Brigitte Bernet (rechts). Bild: Alec Nedic

Secondhand sagt Wegwerfkultur den Kampf an

Die Kundschaft im Laden reicht von Jung bis Alt. Für Hedi Waterkamp ist das logisch. Sie erklärt: «In der Brocki findet man schöne Sachen zum kleinen Preis, davon profitieren auch die Jungen.» Neben dem Aspekt des Sparens lockt Secondhand mit einer neutralen Klimabilanz, was aktuell einen Boom an Brockenstuben auslöst. Waterkamp führt aus:

«Statt wegzuschmeissen, bringt man es zu uns. Früher oder später findet sich immer jemand, der sich drüber freut.»

Trotzdem: Manches gehört in den Abfall und nicht vor den Eingang der Brockenstube. Kaputte oder zerschlissene Gegenstände müssen von den ehrenamtlichen Mitgliedern der Thur-Brocki aufwendig entsorgt werden. «Dieser Extraaufwand ist für uns sehr mühsam und hält uns von der Arbeit ab», meint Hedi Waterkamp.

Unterstützung für die Region

Die Umorganisation zur Thur-Brocki schlägt sich momentan unmerklich auf den Umsatz des Geschäfts nieder. Dies liege insbesondere daran, dass eigentlich alles so weitergehe wie früher, so Waterkamp. Eine robuste finanzielle Grundlage war schon zu Beginn gegeben, da ein Teil des Vermögens des ehemaligen Frauenvereins auf die Thur-Brocki überschrieben wurde.

Daher wird es für den Verein auch dieses Jahr möglich sein, den Gewinn aus der Brockenstube an lokale soziale Einrichtungen zu spenden. Aber auch Sachspenden für Bedürftige hat man schon getätigt. Hedi Waterkamp erzählt:

«Als der Krieg in der Ukraine losging, wurden warme Kleider und Decken gesammelt und durch Direkt-Lieferanten übergeben. Das war für uns selbstverständlich.»

Die Verkaufsfläche der Thur-Brocki lädt zum Verweilen ein. Bild: Alec Nedic

Ob der Verein Thur-Brocki auch in den nächsten Jahren weitermacht wie bisher, ist aktuell noch unklar. Hedi Waterkamp und ihr Team zeigen sich zufrieden mit der aktuellen Situation. Mit einem Lachen fügt sie an: «Um das Weiterbestehen des Geschäfts auch für die Zukunft zu sichern, freuen wir uns immer über neue helfende Hände.»

