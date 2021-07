Wattwil: Kino Passerelle 2020 mit unerwartetem Gewinn

WATTWIL In den besten Wochen war das Kino geschlossen – trotzdem schreibt das Passerelle schwarze Zahlen Die Genossenschaft Kino Passerelle schloss 2020 mit einem kleinen Gewinn ab. Für dieses Jahr rechnet der Kassier noch mit Ticketverkäufen von einem Drittel der 2019er-Zahl. Martin Knoepfel Aktualisiert 02.07.2021, 17.00 Uhr

Die Verwaltung der Genossenschaft Kino Passerelle an der Generalversammlung: Marco Knaus, Peter Bötschi, Florian Schällibaum, Leona Fischer und Paul Balzer (von links). Der leere Stuhl ist für Yannick Hug bestimmt.

Bild: Martin Knoepfel

Die Coronapandemie schlug sich in der Rechnung des Wattwiler Kinos Passerelle nieder. Mit den Lockdowns im Frühling und im Herbst 2020 durfte das Kino während der besucherstärksten Zeit über Ostern sowie zwischen Weihnachten und Neujahr keine Filme zeigen.

Auch dieses Jahr durften die Kinos erst für die schwächeren Sommermonate wieder öffnen. Das sagte Geschäftsführer und Verwaltungsmitglied Peter Bötschi an der Generalversammlung der Genossenschaft Passerelle am Donnerstagabend im Kino in Wattwil. Zuversicht schöpft er aus dem Umstand, dass die Zuschauerzahlen bis zur Coronapandemie gut waren.



Kleiner Gewinn dank Entschädigungen

Für 2020 hatte der Kassier einen vorsichtigen Voranschlag mit Billetteinnahmen von 165'500 Franken erstellt. Diese Zahl entspricht gut zwei Dritteln des 2019er-Wertes. Erreicht wurden 135'655 Franken. Auch der Barbetrieb blieb unter Budget.

Schliesslich resultierte statt des budgetierten Verlustes von 20'000 Franken fürs vergangene Jahr dennoch ein Gewinn von 21'227 Franken. Ein Grund sind die Kurzarbeitsentschädigungen aus der Arbeitslosenversicherung und die Ertragsausfallentschädigung des Bundes von 26'000 Franken. Dazu kommt, dass das kantonale Amt für Kultur mit Wirkung schon ab 2020 und jährlich wiederkehrend seinen Zuschuss auf 35'000 Franken erhöht hat.

Solide Finanzlage der Genossenschaft

Die Genossenschaft ist fast schuldenfrei. Auf dem Gebäude lastet keine Hypothek mehr und es dürfte auf dem Markt mehr wert sein als die in der Rechnung genannten 569'000 Franken. Ein Darlehen des Bundes soll in drei Jahren amortisiert werden. Ein weiteres Darlehen ist zins- und amortisationsfrei.

Der Kassier hat, wie er selber sagte, fürs laufende Jahr pessimistisch budgetiert. Dieses Jahr rechnet Marco Knaus mit 80'300 Franken Billetteinnahmen, wobei er einräumte, dass auch dieses tiefe Ziel – das ist gut ein Drittel der Einnahmen von 2019 – schwierig zu erreichen sein wird. Neben den Billetteinnahmen leidet auch der Barbetrieb. Budgetiert ist ein Verlust der Genossenschaft von 36'200 Franken. Das Personal erhielt eine Lohnerhöhung von 21 auf 23 Franken pro Stunde.



Kein Mangel an Arthouse-Filmen

Die Produktion von Blockbuster-Filmen sei in der Pandemie stark zurückgegangen, sagte Peter Bötschi dieser Zeitung. Kinos, die voll auf kommerzielle Filme setzten, hätten denn auch Probleme bekommen. Das Kino Passerelle ist von dieser Entwicklung aber wenig betroffen, denn es zeigt vor allem Arthouse-Filme und Streifen im Zwischenraum der beiden Kategorien. In Letzteren gehörte etwa «Platzspitzbaby».

Auch die Programmverantwortliche Leonia Fischer bestätigte, dass das Angebot im Segment Arthouse gut ist.

«Ich hatte sehr viel Auswahl beim Filmstart. Es gab sogar einen Stau an Filmen, denn viele Kinobetreiber warteten zuerst noch zu in der Hoffnung auf bessere Konditionen wie etwa Wiederzulassung der Pausen oder des Barbetriebs.»



Leonia Fischer blickte aufs Kinojahr 2020 zurück und erwähnte unter anderem, dass Thomas Rickenmanns «Im Berg dahuim» über Hirten und Sennen im Allgäu in Wattwil rund einen Viertel der Schweizer Eintritte generierte. Sie erläuterte sodann, wie im Zeitalter der Digitalisierung die Programmierung abläuft, inklusive eines Rollenspiels mit Peter Bötschi.

Dieses simulierte die Verhandlung mit einem Filmverleiher. Diese lief als durchaus angenehmes Telefongespräch ab. Es gibt laut Peter Bötschi aber offenbar auch Verleiher, die zum Beispiel gewisse Filme nur im Paket mit einem anderen abgeben, an dem das Kino weniger interessiert ist.



Statutarische Geschäfte einstimmig genehmigt

Präsident Florian Schällibaum informierte darüber, dass das Kino im Zusammenhang mit der Überbauung des Areals des ehemaligen Tanklagers das Foyer erweitern möchte. Die Besitzverhältnisse auf dem Areal sind allerdings kompliziert.

Die anwesenden 22 Genossenschafter genehmigten alle Geschäfte einstimmig. Unter anderem eine Statutenrevision. Da wurde nicht nur ein Kuriosum gestrichen: Bisher galt, dass für die Generalversammlung zur Auflösung der Genossenschaft mit eingeschriebenem Brief eingeladen werden muss. Neu reicht ein gewöhnlicher Brief.

Wichtiger ist eine neue Klausel, die ausschliesst, dass bei einer Auflösung der Genossenschaft das Vermögen unter die Genossenschafter verteilt wird. Neu kommt es einer Vereinigung mit ähnlicher Zielsetzung oder aber der Gemeinde Wattwil zugute.

Ferner waren Wahlen in die Verwaltung nötig. Paul Balzer und Peter Bötschi wurden bestätigt. Zudem wurde die Verwaltung um eine Person erweitert. Neu gewählt wurde der Informatiker Yannick Hug aus Ebnat-Kappel. Er arbeitet heute schon fürs Kino.

Traditionell gibt es nach der Versammlung zwei Filmvorführungen für die Genossenschafter mit Werken aus dem aktuellen Programm. Der Berichterstatter entschied sich für «Le mystère Henri Pick», einen herrlich verwickelten Kriminalfilm aus der Bretagne, und hat die Wahl nicht bereut. Im Werk von Rèmi Bezançon geht es für einmal nicht um Mord.