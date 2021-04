Wattwil Hickhack um Verkauf der Spitalliegenschaft: Gemeinde Wattwil macht ein Vorkaufsrecht geltend Dürfen der Kanton St.Gallen und die Spitalanlagegesellschaft der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg die Liegenschaft in Wattwil verkaufen? Nein, behauptet der Wattwiler Gemeinderat und verweist auf ein Vorkaufsrecht. Sabine Camedda 16.04.2021, 10.12 Uhr

Die Spitalliegenschaft in Wattwil ist attraktiv, die Gemeinde will nun ihr Vorverkaufsrecht geltend machen, um so Spekulationen zu verhindern. Bild: Mareycke Frehner

Noch nicht mal vor 20 Jahren wechselte die Spitalliegenschaft Wattwil den Besitzer. Im Abtretungsvertrag vom Dezember 2002, mit dem die Gemeinde Wattwil die Spitalliegenschaft kostenlos dem Kanton übergab, ist dieser eine obligatorische Verpflichtung zur Rückübertragung der Liegenschaft eingegangen für den Fall, dass darin kein somatisches Akutspital mehr betrieben wird.

Der Kantonsrat hat im vergangenen Dezember beschlossen, den Betrieb im Spital Wattwil einzustellen. Der Kanton und die Spitalregion Fürstenland Toggenburg möchten die Liegenschaft an die Solviva AG verkaufen, damit in die Räume als Kompetenzzentrum für spezialisierte Pflege genutzt werden können. Der Kanton möchte sich einmieten und ein Gesundheits- und Notfallzentrum betreiben.

Vorkaufrecht ist im Vertrag niedergeschrieben

Dagegen regt sich Widerstand. So hat die FDP Wattwil Ende Januar in einem offenen Brief den Gemeinderat aufgefordert, den Kauf der Spitalliegenschaft zu prüfen. Der Gemeinderat hat diesem Begehren entsprochen und den Vertrag durch einen Rechtsexperten prüfen lassen. Dieses Gutachten bestätigt:

«Der Rechtsanspruch der Gemeinde ist vertraglich verbrieft.»

Auf der Basis dieser Prüfung habe der Gemeinderat die Option Ende Januar 2021 schriftlich aktiviert, schreibt er in der Medienmitteilung.

Damit hat der Gemeinderat die vertraglich definierte Frist für die Anmeldung der obligatorischen Rückübertragungsverpflichtung des Kantons nach dem Schliessungsentscheid eingehalten, und es ist sichergestellt, dass der Anspruch nicht verfällt.

Liegenschaft hat eine strategische Bedeutung

Sowohl die FDP Wattwil als auch der Gemeinderat möchten verhindern, dass die Liegenschaft des Spitals Wattwil zu einem Spekulationsobjekt wird. «Das Grundstück mit rund 1,9 ha bildet die letzte grosse zentrumsnahe Fläche für öffentliche Nutzungen in Wattwil und hat damit strategische Bedeutung. Zudem war die Spitalliegenschaft bis zur Übertragung an den Kanton vor 20 Jahren rund 110 Jahre im Besitz der Gemeinde», betont Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner.

Alois Gunzenreiner, der Gemeindepräsident von Wattwil.

Bild: Benjamin Manser

Es könne allerdings noch eine Zeit dauern, bis die Liegenschaft tatsächlich an die Gemeinde Wattwil zurückfällt, erklärt Alois Gunzenreiner. «Bis sie allenfalls tatsächlich an die Gemeinde Wattwil zurückfällt, müssten allerdings die involvierten Parteien zuerst überhaupt bereit sein, in Verhandlungen zu treten. Zudem sind zahlreiche offene Fragen zu klären, und es braucht für einen Erwerb eine kommunale Volksabstimmung.» Eine seriöse Prüfung, Klärung und Verhandlung der offenen Fragen und ihrer Auswirkungen war bislang nicht möglich.

Antwort der Regierung steht noch aus

Der Gemeinderat schreibt in der Medienmitteilung, dass die als zuständig definierte Spitalanlagegesellschaft der SRFT der Auffassung ist, die Gemeinde könne die Rückübertragung nicht geltend machen. Der Gemeinderat habe sie daraufhin aufgefordert, Recht und Demokratie zu achten. Darauf habe der Gemeinderat die Antwort bekommen, dass die Regierung weiter antworte.

«Dass die Zuständigkeiten zwischen den Spitalverbunden und der Regierung nicht geklärt sein sollen, ist irritierend», stellt Alois Gunzenreiner fest.

«Für den Gemeinderat steht nach Treu und Glauben fest: Regierung und Spitalanlagegesellschaft haben auf die Rückübertragungsverpflichtung einzugehen.»

Angesichts der geschilderten Entwicklung habe der Gemeinderat beschlossen, sich alle Mittel vorzubehalten, um den Anspruch der Gemeinde zu verteidigen, schreibt der Gemeinderat weiter.

Zugleich hat er Regierungspräsident Bruno Damann zum Gespräch eingeladen. «Dann werden wir ihn auch an die Versprechen erinnern, die bei der Behandlung der Spitalstrategie im Kantonsrat abgegeben wurden und deren Einlösung bis heute nicht ersichtlich ist», ergänzt Alois Gunzenreiner.