Halbzeit bei der Wattwiler Baustelle

Wattwil Halbzeit bei Wattwils Grossbaustelle: Die Arbeiten im Dorfzentrum sind auf Kurs Seit Februar dieses Jahres sind die Bauarbeiten im Gange. Nun ist man in der Hälfte angelangt. Die Projektverantwortlichen ziehen Bilanz und führen durch die Baustelle. Francesca Stemer 26.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bau- und Projektleiter Thomas Graf inmitten der Dorfplatz-Baustelle. Bild: Francesca Stemer

Markus Brühwilers Stimme übertönt, mit Hilfe eines roten Megafons, den Baulärm. Mit einem Presslufthammer wird ein Strassenabschnitt im Wattwiler Dorfzentrum bearbeitet. Brühwiler steht auf einem Treppenabsatz der Thurwerke. Vor ihm: die Mitglieder des Vereins Zentrum Wattwil. Für die Grossbaustelle gilt Halbzeit.

Markus Brühwiler ist Gesamtprojektleiter. Bild: Francesca Stemer

Gesamtprojektleiter Brühwiler sagt, dass die letzten Monate für die Anwohnenden und benachbarten Geschäfte nicht einfach waren, doch er spüre Verständnis. Er habe im Allgemeinen selten so wenig negative Stimmen betreffend eines Bauprojektes vernommen. «Die Arbeit in Wattwil macht Freude.» Brühweiler übergibt das Megafon an seinen Kollegen, Bau- und Projektleiter Thomas Graf. In einer knapp einstündigen Tour führt dieser den Verein Zentrum Wattwil am Freitag durch die Baulandschaft.

Thomas Graf ist Bau- und Projektleiter. Bild: Francesca Stemer

Die Bauarbeiten erfolgen seit Februar in zwei Etappen: Zuerst wurden die Arbeiten an der Ostseite in Richtung Kantonsschule durchgeführt. Ab Mitte Mai wurde die westliche Strassenseite in Angriff genommen. Insgesamt sind vier Bautrupps zeitgleich im Einsatz.

«Organisatorisch ist das eine Herausforderung und es ist ein massiver personeller Aufwand.» Doch Graf ist froh, bei dem Bauunternehmen auf einen lokalen Partner zählen zu können. Der sportliche Zeitplan muss eingehalten werden. Er sagt: «Zu Beginn der Planungen bestand die Option, die Baustelle auf zwei Jahre verteilt zu realisieren.» Doch die Vorteile und die Rückmeldungen der direkten Anstösser hätten klar für ein Jahr Bauzeit gesprochen.

«Ganz unter dem Motto: Ein Jahr mit grossen ‹Schmerzen› anstatt mehrere Jahre mit chronischen Schmerzen.»

Der Brunnen wird voraussichtlich Anfang Juli versetzt

Der Bau- und Projektleiter führt die Gruppe zur ersten Station. Die Postbrücke. Hier wird die Strasse nach den Bauarbeiten verengt geführt. Dies soll dazu beitragen, dass eine Geschwindigkeitsreduktion erreicht wird. Graf erklärt, dass bei der Brücke, mit einer verringerten Fahrbreite, keine Lastwagen nebeneinander durchfahren können. Er ist sich bewusst, dass es am Anfang zu Unruhe kommen könnte.

Graf informiert über den aktuellen Stand. Bild: Francesca Stemer

Von der Grünaustrasse bis zum Café Abderhalden konnten die Arbeiten bereits vorgezogen werden und im Bereich des Dorfplatzes wurden Werk- und Entwässerungsleitungen, Baumgruben und verschiedene Schächte verlegt. Dort wird voraussichtlich Anfang Juli der «Färberbrunnen» mit Hilfe eines Pneukran an den neuen Standort versetzt. Gemäss Graf ein besonderes Ereignis:

«Das sieht man nicht alle Tage.»

Weiter führt Graf zur Wattwiler Kirche, dort wurde die Kirchenrampe bereits fertiggestellt und die Arbeiten für den neuen Kirchplatz haben begonnen. Ein Brunnen ist in Planung, das Baugesuch steht noch aus.

Arbeiten ohne Überraschungen

Einige Meter weiter, beim Bräkerplatz, blicken die Mitglieder des Vereins Zentrum Wattwil in die Baumgrube. Hier soll im November ein Eichenbaum gepflanzt werden.

Die «Baumgrube». Bild: Francesca Stemer

Graf führt die Gruppe zum Ausgangspunkt. Er ist zufrieden. Bis jetzt sind die Bauarbeiten gut vorangekommen. Es gab keine unangenehmen Überraschungen. Mit einem Augenzwinkern erklärt er:

«Bis anhin sind wir auf keinen archäologischen Fund gestossen. Ich hoffe, das bleibt aus zeitlichen Gründen so, damit keine Bauverzögerungen eintreffen.»

Denn das Acht-Millionen-Projekt sollte bis im November dieses Jahres abgeschlossen sein, bevor die Bauarbeiten für die zweite Etappe der Umfahrung Wattwil starten. Bis dann soll sich der Dorfkern verkehrstechnisch beruhigen. Und die geplanten Sitzbänke, das Wasserspiel und die Belagsdekorationen sollen Besuchende zum Verweilen einladen. Graf ist guter Dinge: «Aktuell liegt alles im Zeitplan.»

Halbzeitevent der Gemeinde Wattwil Heute Samstag findet der Halbzeitevent statt. Die Gemeinde Wattwil lädt Interessierte zu einer Baustellenführung sowie einer Bratwurst mit Bürli und Getränk ein. Die Führungen finden um 10 und 12 Uhr statt. Treffpunkt ist bei den Thurwerken an der Bahnhofstrasse 1.