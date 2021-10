Mitwirkung: Gemeinde Wattwil stellt den neuen Richtplan vor

Wattwil Gemeinderat legt Entwurf des neuen Richtplans vor: Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten Wattwil zählt zu den «städtischen Gemeinden» im Kanton St.Gallen. Bis ins Jahr 2040 soll die Einwohnerzahl auf 10'000 steigen. Wo für diese Menschen Wohnraum und Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, definiert der Gemeinderat im Richtplan. Dieser wurde überarbeitet und wird nun der Bevölkerung präsentiert. Sie ist eingeladen, bis Ende November dazu Stellung zu beziehen. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 01.10.2021, 17.00 Uhr

Die Entwicklung der Gemeinde Wattwil soll im Talboden erfolgen, findet der Gemeinderat. Bild: Martin Lendi

Der Richtplan ist ein strategisches Instrument, um die Entwicklung einer Gemeinde zu steuern. Der Plan stützt sich auf die Richtplanung des Kantons ab. Konkret: Aus dem kantonalen Richtplan geht unter anderem hervor, dass Wattwil ein Regionalzentrum im ländlichen Raum ist. Damit sind einige Aufträge verbunden, beispielsweise bezüglich Versorgungsinfrastruktur.

Der kantonale Richtplan sieht vor, dass die Einwohnerzahl von Wattwil bis ins Jahr 2040 von jetzt rund 8700 auf neu 10'000 steigen wird. Dafür braucht es keine Erweiterung des Siedlungsgebietes, weil die Entwicklung nach innen erfolgen muss. Anders als andere Toggenburger Gemeinden muss Wattwil aber auch kein ungenutztes Bauland auszonen.

Mit dem Ja zum Raumplanungsgesetz im Jahr 2013 hat das Schweizer Stimmvolk den Behörden den Auftrag gegeben, die Zersiedlung zu stoppen. Aufgrund dieses Beschlusses musste die kantonale Richtplanung überarbeitet werden. Die darin festgeschriebenen Änderungen müssen die Gemeinden in der kommunalen Ortsplanung nun umsetzen. Als erstes Instrument wird dafür ein Richtplan erlassen. Darauf abgestützt werden dann das Baureglement und die Zonenpläne erarbeitet.

In vielen Beschlüssen zu einzelnen Quartieren und Strassen legt der Gemeinderat die Strategie fest, nach welcher die Entwicklung in den kommenden rund 25 Jahren passieren soll. Er ist in vier Kapitel aufgeteilt: Siedlung, Landschaft, Verkehr sowie Infrastruktur, Ver- und Entsorgung. Jedes Kapitel umfasst Planungsgrundsätze, die Ausgangslage, Verweise auf weitere Erläuterungen, Richtplanfestlegungen und Handlungsrichtlinien.

Zum Richtplan von Wattwil gehören der Planungsbericht und die Richtplanbeschlüsse, Pläne, die Strategie Siedlungsentwicklung nach innen sowie das Massnahmenkonzept Naturgefahren.

Der Gemeinderat von Wattwil sieht keine Vergrösserung der Wohnbauzone vor. Das heisst, neue Bauparzellen werden nur im Abtausch mit Auszonungen eingezont. Bauliche Entwicklung soll vor allem über Innenverdichtung passieren. Beispielsweise sollen bereits bebaute Grundstücke besser genutzt werden. Damit sollen die Zentrumsentwicklung gefördert sowie Gewerbe und Industrie gestärkt werden.

Der Gemeinderat sieht vor allem Potenzial im Talboden und in Zentrumsnähe, wo die Anbindung an den ÖV genutzt werden kann. Konkret sind im Richtplan einige Fokusgebiete benannt: die Ebnaterstrasse im Gebiet Textilfachschule, der Thurbogen, das Gebiet Enetbrugg sowie die Rickenstrasse/Rollen. Das heisst nun aber nicht, dass es dort bereits Entwicklungsprojekte gibt.

Im Bereich der Rickenstrasse sieht der Gemeinderat grosses Potenzial für eine Innenentwicklung. Bild: Simon Dudle

Für Hanglagen und Aussenquartiere ist im Richtplan keine strategische Verdichtung vorgesehen.

Der Gemeinderat möchte zwei Beispiele vorziehen. Das ehemalige Gemeindehaus in Krinau soll von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zur Wohnzone umgeteilt werden. So ist es möglich, das ganze Gebäude zukünftig als Wohnhaus zu nutzen.

Die Umzonung in Wohnzone soll ermöglichen, dass das ehemalige Gemeindehaus von Krinau ausschliesslich zum Wohnen genutzt werden darf. Bild: Simon Dudle

Ausserdem soll auf der linken Seite der Wilerstrasse im Flooz ein Teil der Wohn- und Gewerbezone zu Industrie- und Gewerbezone werden. Diese beiden Beispiele haben keine Auswirkungen auf die Richtplanung und werden bereits jetzt thematisiert, damit dort zeitnah entsprechende Projekte realisiert werden können.

Das kantonale Planungs- und Baugesetz sieht unter anderem bei einem Planerlass eine Mitwirkung der Bevölkerung vor. In diesem Rahmen können Ideen und Wünsche eingebracht werden, auch können die getätigten Beschlüsse kommentiert werden.

Zwar hat die Richtplanung keine direkten Auswirkungen auf die Grundeigentümer und die Einwohner. Da der künftige Zonenplan darauf abgestützt wird, lohnt es sich dennoch, die Strategie des Gemeinderats anzuschauen und sich einzubringen.

Die Unterlagen können im Internet und im Gemeindehaus eingesehen werden. Die Gemeinde bietet am 25. Oktober, am 4. November und am 18. November jeweils ab 17 Uhr (auf Anmeldung) Sprechstunden an. Bis zum 30. November können die schriftlichen Eingaben an den Gemeinderat erfolgen.

Die Stellungnahmen werden in geeigneter Weise beantwortet, danach wird der Richtplan fertiggestellt. Anschliessend erlässt der Gemeinderat den Richtplan und stellt ihn dem Kanton zur Kenntnisnahme zu. Gleichzeitig beginnt die Rahmennutzungsplanung mit dem Baureglement und dem Zonenplan.