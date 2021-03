WATTWIL Gemeindepräsident zu den vielen Baustellen: «Müssen die Situation nehmen, wie sie ist» Beim symbolischen Spatenstich für die Sportanlage Rietwis sagt Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner, welches aktuell die wichtigste Baustelle in der Gemeinde ist und ob die grossen Investitionen von rund 30 Millionen Franken eine Steuerfuss-Erhöhung zur Folge haben. Simon Dudle 03.03.2021, 16.01 Uhr

Für Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner ist die Sportanlage Rietwis ein «Meilenstein». Bild: PD

Nun wird die Sportanlage Rietwis gebaut. Das ist aus Ihrer Sicht ein Meilenstein. Warum?

Alois Gunzenreiner: Es ist der Abschluss einer seit Jahrzehnten andauernden Diskussion betreffend Wattwiler Sportanlagen. Die nun erarbeitete Lösung wird von allen getragen und ist die Grundlage für die Campus-Idee. Das wiederum ist ein Meilenstein für die kantonalen Schulen. Es entsteht der erste Campus im Kanton St. Gallen, bei welchem eine Kantons- und eine Berufsschule die gleiche Infrastruktur nutzen.

Es sind aktuell etwas gar viele Baustellen in Wattwil.

Wir hätten uns gewünscht, dass man sie zeitlich verteilen kann. Die äusseren Umstände brachten aber eine konzentrierte Bauzeit mit sich. Bei der Gesamt-Sportanlage Rietwis müssen Vorleistungen erbracht werden für den Campus. Bei der Sanierung Bahnhof-/Poststrasse haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass sie vor der Eröffnung der Umfahrungstrasse im Jahr 2022 saniert sein sollen. Wir müssen die Situation nehmen, wie sie ist.

Umfahrung, Bahnhof-/Poststrasse und Rietwis: Welches ist die wichtigste Grossbaustelle?

Jede Baustelle bringt einen eigenen Nutzen, hat eigene Schwerpunkte. Am Schluss ist es die Kombination von allen dreien, welche für die Positionierung der Gemeinde massgebend sind. Er werden andere Möglichkeiten für die Betätigung der Wattwiler geschaffen und die Aufenthaltsqualität steigt. Diese Bauprojekte werden eine gewaltige Veränderung bringen. Die positiven Auswirkungen wird man erst später spüren.

Auch bei der Badi kommen bald Bagger. Kehrt danach etwas Ruhe ein?

Die Liste mit anstehenden Bauarbeiten ist immer noch lang. Die Projekte werden aber nicht mehr so gross ein. Und es gibt keine Konzentration mehr wie gerade jetzt.

Welche Projekte stehen konkret auf dieser Liste?

Wie erwähnt der Campus, welcher bis 2028 realisiert sein soll. Die Thursanierung wird eine grosse Sache werden. Die Schule Risi muss zudem in den nächsten zwei Jahren saniert werden. Mit dem Sedelbach befassen wir uns genauso wie mit dem Hofstattbach, der als Vorleistung für den Neubau der Kantonsschule offengelegt wird. In der Schomatten gibt es eine Verkehrsberuhigung in Zusammenhang mit einer Brücke. Zudem ist das Kurszentrum «Werkraum Holz und Energie» für Zimmerleute in Planung, bei welchem die Gemeinde jedoch nur Unterstützer ist.

Alle diese Bauvorhaben kosten. Gibt es eine Steuerfuss-Erhöhung?

Kurzfristig sind wir der Meinung, den Steuerfuss halten zu können. Wir haben uns in den vergangenen Jahren entschuldet und Vermögen angelegt. Das war Voraussetzung, um die Grossprojekte angehen zu können. Der Steuerfuss bleibt gemäss Finanzplan in den nächsten Jahren bei 132 Prozent. Das Ziel ist, auf diesem Niveau zu bleiben. Was die etwas ferne Zukunft anbelangt, ist eine Prognose schwierig, auch wegen der unklaren Auswirkungen von Corona.