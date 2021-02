Die 7'500 Mitglieder der Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg erhalten in den kommenden Tagen einen 20-Franken-Gutschein, den sie in einem Restaurant in Krinau, Wattwil, Ebnat-Kappel oder Lichtensteig einlösen können.

Beat Lanzendorfer 12.02.2021, 12.55 Uhr