Spital Wattwil: Die Stimmung aus dem Toggenburg

WATTWIL «Enttäuschend, dass vom Rest des Kantons nicht mehr Zustimmung gekommen ist»: Das sind die Reaktionen nach dem Nein zum Spital Wattwil Der Toggenburger Kampf um das Spital Wattwil bleibt unbelohnt. 56 Prozent der Stimmbürger stützen die Pläne der St.Galler Regierung, welche eine Spitalschliessung vorantreibt. Die Stimmen zur Abstimmung. Simon Dudle 14.06.2021, 05.00 Uhr

Nach dem Volksentscheid von Sonntag sind die Tage des Spitals Wattwil gezählt. Bild: Arthur Gamsa

Es ist eingetreten, womit man realistischerweise zu rechnen hatte: Das Toggenburg kämpfte vergebens um den Erhalt seines Spitals in Wattwil. Über 56 Prozent der Stimmbürger unterstützten die Pläne der St.Galler Regierung, das Spital nicht fertigzubauen. Dies dürfte nun aller Voraussicht nach einhergehen mit dessen Schliessung. Das sind die Stimmen aus Wattwil und dem Thurtal.

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident Wattwil Bild: Michel Canonica

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident Wattwil: «Das Ergebnis ist ein Achtungserfolg. Offenbar ist es aber nicht gelungen, die spezielle Situation unserer Region und die Bedeutung des Spitals Wattwil als Ankerbetrieb für die medizinische Versorgung genügend zu transportieren. Das Ergebnis ist auch ein Misstrauensvotum an die St.Galler Regierung. Es zeigt auf, wie man nicht politisieren sollte. Der Gemeinderat Wattwil erwartet von der Kantonsregierung, dass sie das vertraglich verbriefte Recht der Gemeinde Wattwil betreffend Rückkauf der Spitalliegenschaft respektiert. Der Kanton interpretiert die rechtliche Verpflichtung zwar anders als unser externer Gutachter. Dass die Regierung aber das Gespräch mit dem Gemeinderat sucht, ist trotzdem das Mindeste für eine in der Region akzeptierte Lösung.»

Kilian Looser, Präsident Verein Region Toggenburg: «Das ist ein logisches Resultat. Und es ist ein Ausdruck, dass die Gesundheits- und Notfallversorgung der Toggenburger Bevölkerung ein wichtiges Anliegen ist. Die 24-Stunden-Versorgung an sieben Tagen pro Woche muss gewährleistet sein. Für Hausärzte muss es ein attraktives Angebot sein.»

Joel Müller, SP, Referendumskomitee Bild: Anna Tina Eberhard



Joel Müller, Mitglied Referendumskomitee, Vizepräsident SP St.Gallen: «Wir haben vor wenigen Monaten bei null Prozent angefangen und sind nun auf fast 44 Prozent gekommen. Das ist ein sensationelles Ergebnis. Und das nicht nur für die SP Toggenburg, sondern für den ganzen Kanton. Der Kampf für eine gute Gesundheitsversorgung ist mit diesem Ergebnis alles andere als verloren.»

Simon Seelhofer, Präsident FDP Toggenburg: «Ein Freudentag ist das Ergebnis nicht. Zu sehr wurde in den vergangenen Wochen auf dem Buckel der Toggenburger mit den Emotionen gespielt. Es gilt nun aber vorwärtszuschauen und die neue Lösung mit dem Kompetenzzentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege (GNP) umzusetzen. Eine zentrale Rolle spielt in dieser Thematik der Gemeinderat von Wattwil. Wir von der FDP Toggenburg fordern, dass die Gemeinde zum Wohl des Tals auf einen Rechtsstreit verzichtet und sich hinter das GNP stellt. Verzögerungen würden über Jahre hinweg zu einer Rechtsunsicherheit führen. Das wiederum würde die Gesundheitsversorgung und die Arbeitsplätze im Toggenburg gefährden.»

Thomas Bösch, Präsident SVP Toggenburg: «Leider haben die Stimmbürger das Ansinnen der Regierung unterstützt und somit die Geschichte von Wattwil als Spitalstandort beendet. Es zeigt sich, dass die innerkantonale Solidarität mit der Landbevölkerung bei der medizinischen Versorgung nicht gewährleistet ist. Das Abstimmungsergebnis ist ein deutlicher Denkzettel.»

Flurin Schmid, Präsident FDP Wattwil Bild: PD

Flurin Schmid, Präsident FDP Ortspartei Wattwil: «Das Verdikt der Toggenburger und auch der Wattwiler Stimmbevölkerung ist klar. Sie will eine funktionierende und auch wohnortnahe Gesundheitsversorgung im Tal. Die Spitalliegenschaft muss im Eigentum der öffentlichen Hand bleiben. Da der Kanton St.Gallen offensichtlich kein Interesse mehr an der Liegenschaft hat, kommt dafür nur die Gemeinde Wattwil in Frage. Mit diesem Abstimmungsergebnis wurde dem Gemeinderat ein klarer Auftrag erteilt. Nämlich die Rückübertragung der Liegenschaft an die Gemeinde anzustreben.»

René Buri, Präsident CVP Ortspartei Wattwil: «Für uns im Toggenburg ist das ein starkes Resultat. Trotzdem bleibt die Enttäuschung, im ganzen Kanton ein nicht noch besseres Ergebnis realisiert zu haben. Man wird den Verantwortlichen der St.Galler Regierung nun noch genauer auf die Finger schauen. Betreffend Zukunft des heutigen Spitals Wattwil ist nun aber doch eine Vorentscheidung gefallen.»

Kathrin Ott, Präsidentin Verein Zentrum Wattwil Bild: Arthur Gamsa

Kathrin Ott, Präsidentin Verein Zentrum Wattwil: «Man musste mit diesem Ergebnis rechnen. Enttäuschend ist aus meiner Sicht, dass vom Rest des Kantons nicht mehr Zustimmung gekommen ist. Vielleicht merkt die Regierung nun, dass sie nicht einfach alles machen kann, was sie will. Das Ergebnis dürfte von der Gemeinde Wattwil nicht einfach so geschluckt werden. Unser Einsatz für diese Abstimmung hat sich gelohnt. Wir konnten viele Leute bewegen.»

Gertrud Pfändler, Matthias Elmiger, Sabine Keller, Bürgerforum pro Regionalspital Wattwil: «Das Toggenburg hat an der Urne klar gesagt: Wir wollen das Spital. Wir werden uns weiterhin starkmachen.»