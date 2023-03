Das RDZ Toggenburg in Wattwil eröffnet ein neues Lernarrangement

Wattwil Entdecken, Erleben, Erforschen – im Toggenburg können Schulklassen künftig Mathematik spielerisch lernen «Zahlreich» ist nicht nur die Welt der Mathematik, auch ein neues Lernarrangement im RDZ Wattwil heisst so. Durch eigenes Ausprobieren sollen Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Toggenburg so Mathe besser verstehen. Yasmin Stamm Jetzt kommentieren 04.03.2023, 12.00 Uhr

Christof Peter, Leiter des RDZ Wattwil, erklärt einer Lehrerin, wie das Zehnersystem funktioniert. Bild: Yasmin Stamm

Für viele Schülerinnen und Schüler ist Mathematik eines der schwierigsten Fächer im Stundenplan. Egal, ob es um das Multiplizieren und Dividieren von Zahlen in der Unterstufe geht oder um das Rechnen mit Pythagoras, Quadratzahlen oder Dreieckszahlen in der Oberstufe – so manches Kind hat seine Probleme, mit Ziffern und Zahlen umzugehen.