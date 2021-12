Eltern fordern Aufhebung der Maskenpflicht an Toggenburger Schule

Wattwil Eltern fordern Aufhebung der Maskenpflicht an Toggenburger Schulen Rund 80 Familien aus Wattwil, Ebnat-Kappel und Lichtensteig haben einen Brief an den Schulratspräsidenten von Wattwil-Krinau verfasst. Sie fordern die sofortige Aufhebung aller Corona-Massnahmen. TVO/FM1Today 31.12.2021, 10.15 Uhr

Ab Montag gilt im Kanton St.Gallen ab der 4. Primarklasse Maskenpflicht. An der Kanti (im Bild Wattwil) gab es diese Massnahme schon früher. Bild: Arthur Gamsa

«Wir Eltern aus der Schulgemeinde Wattwil-Krinau, gelangen mit einer dringlichen Aufforderung an Sie, alle Corona-Massnahmen per 3.1.2022 unverzüglich aufzuheben und zukünftig auch keine Masken, kein Testen oder jegliche andere Massnahmen mehr einzuführen.» Mit diesen Worten eröffnen gemäss eines TVO-Beitrags rund 80 Familien einen Brief an den Norbert Stieger, Schulratspräsident von Wattwil-Krinau.