Sportliche Einweihung der Sport- und Freizeitanlage Rietwis

Wattwil Einweihung der Sport- und Freizeitanlage Rietwis: Die neue Halle gefällt, es gibt aber auch kritische Töne Am Samstagnachmittag konnte man die neue Sport- und Freizeitanlage anschauen. Beachvolleyball-Spielerinnen trugen ein Turnier aus und Hundesportler demonstrierten das Können ihrer Lieblinge. Schliesslich trug der FC Wattwil Bunt ein Heimspiel gegen Eschenbach aus. Martin Knoepfel 25.09.2022, 12.25 Uhr

Freistoss für Wattwil Bunt beim Stand von 2:0. Bild: Martin Knoepfel

Am dreitägigen Fest zur Einweihung der neuen Sport- und Freizeitanlage (FSA) Rietwis war der Samstagnachmittag für diverse Sportdemonstrationen reserviert, bevor am Abend eine Gala in der neuen Sporthalle folgte.