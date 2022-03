Gedenkstätte für Sternenkinder in Wattwil wird eingeweiht

Wattwil Einweihung der Gedenkstätte für Sternenkinder: Vorbereitungen laufen Am 13. April findet die öffentliche Einweihung der Gedenkstätte für Sternenkinder auf dem Friedhof Wattwil statt. Eingeladen sind auch Eltern, die einen Abschied von einem Kind erleben mussten: Sie können eine Erinnerungsperle anbringen. 21.03.2022, 11.37 Uhr

Das Frauenmänteli aus Andeergranit mit Erinnerungsperlen auf dem Friedhof Wattwil ist eine Gedenkstätte für Sternenkinder. Bild: PD

Seit vergangenem Oktober steht auf dem Friedhof Wattwil eine Skulptur aus Andeergranit. Der Stein in der Form eines Frauenmäntelis ist zentraler Teil der Gedenkstätte Sternenkinder, welche die Politische Gemeinde Wattwil auf Wunsch von Kirchenvertretern eingerichtet hat.

Frauenmänteli gehören zu den Heilpflanzen und stehen für Schutz und Geborgenheit. Seine Symbolik passt daher gut für einen solchen Erinnerungsort: Er ist für alle frühverstorbenen Kinder gedacht, die während oder kurz nach einer Schwangerschaft sterben.

Noch ist die Erde rund um den 1,5 Tonnen schweren Stein wenig begrünt. Das ändert sich aber in den nächsten Wochen. Rund um das Frauenmantelblatt aus Stein wachsen «richtige» Frauenmänteli.

Perlen anbringen als Erinnerung

Die Gedenkstätte wird am 13. April in der Woche vor Ostern mit einer Feier eingeweiht. Sie soll damit für Eltern eines früh verstorbenen oder totgeborenen Kindes zu einem Erinnerungsort werden. Da die Kirchgemeinden für Rituale bei einem solchen Todesfall zuständig sind, organisieren sie auch die Einweihung.

«Ein Ort der Erinnerung für das verstorbene Kind kann für die Eltern sehr wichtig sein. Mit der Einweihung setzten wir auch ein Zeichen, dass auf dem Friedhof Wattwil dafür Raum ist», sagen Diakon Andreas Barth und Pfarrer Daniel Klingenberg. Die beiden Seelsorger sind von der lokalen katholischen und reformierten Kirchgemeinde zuständig für die Einweihung.

Bei dem Anlass am 13. April wird es daher einerseits einen offiziellen Teil mit einer Vertretung der Politischen Gemeinde Wattwil geben. Anderseits soll der Ort aber mit der Feier auch zu einer Gedenkstätte werden. Auf das Frauenmänteli kann man extra hergestellte Glaspleren abringen, die symbolisch für ein verstorbenes Kind stehen.

«Eltern aus der Region, die ein Kind zu früh verloren haben, laden wir herzlich ein, an der Einweihungsfeier eine Erinnerungsperle anzubringen», sagen Andreas Barth und Daniel Klingenberg. Es geht dabei aber um Abschiede, die schon vor einer Weile geschehen sind.

«Zu einer aktuellen Situation würde ein separates Ritual gehören, das die Trauer in einer individuellen Art aufnimmt.»

Vernetzungsarbeit notwendig

Mit Eltern, die ein Kind früh verlieren, kommen verschiedene Personen in Kontakt. Die Infos über die Einweihung gehen daher in separater Form an die Hebammen und Arztpraxen der Region sowie an die Geburtsabteilungen der Spitäler Wil, Uznach, Grabs und Herisau. Auch die regionalen Vertreter der Vereine Regenbogen und Kindsverlust, die in einer solchen Situation Unterstützung geben, sind eingebunden.

«Wir hoffen, dass die Einweihung auch die öffentliche Wahrnehmung dieses sensiblen Themas unterstützt», sagen Andreas Barth und Daniel Klingenberg. In Zukunft ist ein jährlich stattfindender Gedenkgottesdienst für früh verstorbene Kinder der Region Toggenburg geplant.

Mittwoch, 13. April, 17 Uhr, Öffentliche Einweihungsfeier Gedenkstätte Sternenkinder, Friedhof Wattwil, Infos und Rückfragen: Diakon Andreas Barth, 077 503 49 24, Pfarrer Daniel Klingenberg 079 787 45 16