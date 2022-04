Wattwil: Spitzentiere an Braunvieh-Schau aufgeführt

Die Braunviehzucht hat in der Toggenburger Landwirtschaft den grössten Stellenwert. Gut zu sehen war dies am Gründonnerstag an der Schau in der Markthalle Wattwil. Fast zwei Drittel der ausgestellten Tiere stammten aus einheimischen Betrieben.

Ruedi Roth Aktualisiert 15.04.2022, 17.00 Uhr