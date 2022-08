Wattwil: Tanztheater Rigolo hat schwierige Zeit hinter sich

Wattwil Ein zerstörtes Zelt und Corona: Das Tanztheater Rigolo hat zwei schwierige Jahre hinter sich – kein einfacher Start für die zweite Generation Im September feiert Rigolo mit der neuen Produktion «Ithir» Premiere. Doch die ersten zwei Jahre von Marula und Nuria Eugster mit dem Tanztheater waren von Herausforderungen geprägt – und grosser Unterstützung. Larissa Flammer 26.08.2022, 17.00 Uhr

Die beiden Tänzerinnen Marula Eugster und Anna Zurkirchen (von links) mit Musiker Christian Kleiner (ganz links) bei der Probe zum neuen Stück «Ithir». Bild: Christoph Heer

«Lohnt sich dieser Aufwand überhaupt?» Diese Fragen stellen sich Nuria Astorga Eugster und Marula Eugster an gewissen Tagen. Die beiden Schwestern haben das Wattwiler Tanztheater Rigolo in zweiter Generation übernommen. 2020 – just zum Start der Coronapandemie – starteten sie mit den Proben zu ihrer ersten Produktion «Sospiri».

Nuria Astorga Eugster, Management Rigolo. Bild: Lara Wüest

Obwohl der Start in eine schwierige Zeit fiel, erlebten die beiden Frauen auch Tage mit vielen positiven Rückmeldungen. «Wenn uns die Menschen sagen, dass sie in der schönen Rigolo-Welt den Alltag vergessen können, dann wissen wir, dass sich der Aufwand unbedingt lohnt», sagt Nuria Astorga Eugster, die das Management von Rigolo übernimmt.

Marula Eugster, Gesamtleiterin, Choreografin und Tänzerin der Rigolo-Produktionen. Bild: Nik Roth

Am 21. September feiert das Tanztheater mit «Ithir» in der Wiler Lokremise Premiere. Es ist die zweite Rigolo-Produktion von Marula Eugster, die auch selbst als Tänzerin auf der Bühne steht.

Planungsunsicherheit und zerstörtes Zelt

Während der Tournee mit der ersten Produktion sah sich Rigolo mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. «Wir haben extrem gebibbert, ob wir die Premiere im September 2020 überhaupt durchführen können», sagt Nuria Astorga Eugster. Den zehn ersten ausverkauften Vorstellungen folgten dann aber sogar zwei Zusatzvorstellungen. Happiger wurde es im Winter. Absagen und Verschiebungen seien von einer grossen Planungsunsicherheit gefolgt worden. Die Managerin sagt:

«Es war keine schöne Arbeit damals.»

Bei Gastspielen im Sommer 2021 in Zürich folgte dann die nächste Tragödie: Ein Sturm zerstörte das Palais des Rigolo-Tanztheaters. Das Zelt hatten Lena Roth und Mädir Eugster, die Gründer von Rigolo und Eltern von Nuria und Marula, aus Weidenruten spezialanfertigen lassen. Die beiden Schwestern hatten es für ihre erste Tournee wieder aus dem Lager geholt und restauriert.

Das Rigolo-Palais aus Weidenruten nach dem Sturm im Sommer 2021. Bild: Lara Wüest

Ohne Zelt musste Rigolo die restlichen Auftritte in Zürich und auch ein geplantes Gastspiel in St.Gallen absagen. Die Suche nach alternativen Auftrittsorten in der Stadt St.Gallen habe sich schwierig gestaltet. Schliesslich habe man im Januar 2022 mit der Grabenhalle eine Lösung gefunden. Nuria Astorga Eugster sagt:

«Sie haben für uns sogar eine Ausnahme gemacht und wir durften an einem Wochenende Tanz und Theater anbieten.»

Normalerweise seien die Wochenenden für Konzerte und Partys reserviert. Mit der Grabenhalle habe Rigolo auch ein jüngeres Publikum ansprechen können.

Sowieso habe das Tanztheater in diesen zwei schwierigen Jahren grosse Unterstützung erhalten, sagt Astorga Eugster. «Langjährige Fans haben uns finanziell und mental geholfen.» Und auch die Subventionen und Fördergelder von Bund und Kanton seien wichtig gewesen.

Vielleicht erhält das Palais einen fixen Standort

Für eine Tournee kann das zerstörte Rigolo-Palais nicht mehr verwendet werden. «Aber ganz haben wir es noch nicht aufgegeben», sagt die Managerin. Vielleicht werde das Palais an einem festen Standort aufgestellt, wo die Schwestern es gerne mit lebendigen Weiden begrünen und verwachsen lassen würden. «Wir sind aber noch auf der Suche nach einem Platz.»

Die Vorführungen von «Ithir» finden in Kulturlokalen wie der Lokremise in Wil oder dem Kult-X in Kreuzlingen statt – obwohl sie ursprünglich für das Palais konzipiert wurden. Nuria Astorga Eugster erklärt:

«Das Stück dreht sich um Tonerde und das Material produziert einigen Dreck und Staub.»

In die Wiler Tonhalle, wo Rigolo auch schon auftreten durfte, hätte das Stück eher nicht gepasst. In der Lokremise und auch den anderen Kulturstätten auf dem Spielplan sei diese Art von Aufführung aber möglich.

«Ithir», das neue Stück von Rigolo, dreht sich um Tonderde. Bild: PD

Kulturfestival für Synergien mit Kunsthandwerkern

Die Premiere von «Ithir» ist so gut wie ausverkauft, für die weiteren Vorstellung sind aber zum Teil erst wenige Plätze gebucht. «Die Menschen sind heute viel spontaner unterwegs, das berichten auch andere Kulturschaffende», sagt Astorga Eugster. Bereits bei den letzten Aufführungen mit «Sospiri» hätten sie gemerkt, dass die Kultur unter Long Covid leide. Es habe nach der Aufhebung der Coronamassnahmen keinen Andrang auf Veranstaltungen gegeben, der Ticketverkauf sei eher schleppend gelaufen.

Der Kanton St.Gallen hat nach Corona die Kulturschaffenden dazu aufgerufen, sich neu zu erfinden, und unterstützt sogenannte Transformationsprojekte, mit denen das alte Publikum wiedergewonnen oder neues angelockt wird. «Wir organisieren deshalb parallel zu den Vorführungen in Wil ein Kulturfestival zum Thema Tonerde», sagt die Rigolo-Managerin. Mit den diversen Künstlern und Kunsthandwerkerinnen können Synergien bezüglich Zielpublikum und Netzwerk genutzt werden.

Kunstwerke machen in der Stadt Wil auf das Tonerde-Festival aufmerksam. Bild: Noémi Sutter

Zurzeit gelten alle Gedanken und Energie der Eugster-Schwestern «Ithir». Zur Frage, ob sie Rigolo wie ihre Eltern rund 40 Jahre lang führen wollen, hätten sie sich noch gar keine Gedanken gemacht, sagt Nuria Astorga Eugster. «Wenn der Ball während der Tournee dann mal läuft, werden wir an die Zukunft denken.»