Das «Werchtigschörli» Wattwil feiert Jubiläum

Wattwil Ein letzter, musikalischer Gruss an die Verstorbenen: Das für Trauergottesdienste zuständige «Werchtigschörli» feiert Jubiläum Seit fünf Jahrzehnten engagieren sich in Wattwil Freiwillige im Werktagschor, um Trauerfeiern und Beerdigungsgottesdienste musikalisch zu begleiten. Bei der Jubiläumsfeier ging es für einmal lustig zu und her. 06.12.2022, 16.00 Uhr

Gruppenbild am Jubiläumsanlass mit dem aktuellen Dirigenten Thomas Ulsamer (hinten links), Kaplan Franz Xaver Sontheimer und dem Gründungsdirigenten Mario Schwarz (Mitte, 2.v.l.). Bild: PD

Der Werktagschor der Pfarrei Wattwil ist ein Unikat im Bistum St.Gallen. Die Sängerinnen und Sänger gestalten vorwiegend Beerdigungsgottesdienste mit, ein letzter Dienst an Verstorbenen und ein Trost für Angehörige in der Stunde des Abschieds. Vergangenen Sonntag wurde im Gottesdienst das 50-Jahr-Jubiläum des Chors gefeiert, selbstverständlich begleitet mit feierlichen Gesängen unter der Leitung von Dirigent Thomas Ulsamer.

Kirchenverwaltungsratspräsidentin Marlis Kaufmann. Bild: PD

Kirchenverwaltungsratspräsidentin Marlis Kaufmann blickte zum Schluss des Gottesdienstes auf die Gründung des «Werchtigschörli» zurück: Bis 1971 waren die Schulen in Wattwil konfessionell getrennt, katholische Schülerinnen und Schüler erhielten jeweils frei, um an Beerdigungs-Gottesdiensten zu singen. Nach der Schulverschmelzung war dies nicht mehr möglich.

Aus dieser Not heraus gründeten der damalige Pfarrer Alois Heeb und der damalige Chorleiter Mario Schwarz den Werktagschor. Der Name wurde gewählt, weil Trauergottesdienste immer an Werktagen stattfinden.

Musikwünsche haben sich über die Jahre verändert

Seit mittlerweile über fünf Jahrzehnten unterstützen die freiwilligen Sängerinnen und Sänger mit Freude und Engagement dieses Werk und schenken so den Hinterbliebenen ein wenig Kraft zum Weitergehen. Präsidentin Kathrin Siegrist erzählte von vielen schönen Reaktionen auf den Gesang an Abschiedsfeiern. Die Wattwilerin betonte:

«Der Dank der Angehörigen ist immer wieder Motivation für die momentan gut 20 Mitglieder der Chorgemeinschaft.»

Besonders wenn Angehörige und Freunde von auswärts anreisen, seien sie sehr beeindruckt und auch erfreut über diesen letzten, musikalischen Gruss an die Verstorbenen. In Wattwil gehört das Chörli längst unverzichtbar zum Pfarreileben.

Der Chor in Aktion. Bild: PD

Geändert haben sich in fünf Jahrzehnten die Musikwünsche. «Während früher beispielsweise oft eine Schubertmesse gesungen wurde, bevorzugen viele Angehörige heute Lieder von Peter Roth, heimische Klänge aus dem Leben im Toggenburg und auf Mundart», erzählte die Präsidentin des Chors. Auch ihr gefallen diese Lieder gut, der Chor singt sie gern.

Die Coronazeit hat auch in Wattwil die Beerdigungskultur beeinflusst, Bestattungen im engsten Familienkreis sind deutlich häufiger geworden. Das spürt auch der Werktagschor. «Trotzdem haben wir beispielsweise zwischen Ostern und Sommerferien durchschnittlich zweimal pro Woche gesungen», sagte Kathrin Siegrist.

Singend auf der Empore. Bild: PD

Jubiläumsfeier mit Bauchrednerpuppe Lino

Zweimal pro Jahr singt der Chor zusätzlich in Sonntagsgottesdiensten, am Gründonnerstag und wie am vergangenen Sonntag zum zweiten Advent. Für die Gottesdienstbesuchenden wurde deutlich, dass Adventslieder genauso ins Repertoire passen.

Nach der Messe ging die Jubiläumsfeier weiter bei einem Essen und mit einem Gast, der den Chor über viele Jahre erlebt und begleitet hatte: der ehemalige Pfarrer Alfons Sonderegger. Er reiste mit seiner Bauchrednerpuppe Lino ins Toggenburg, was viel zu lachen gab. Das tat dem «Werchtigschörli», das in der Regel traurige Momente begleitet, besonders gut. (pd)

Sängerinnen und Sänger, die eine Schnupperstunde besuchen möchten, sind jeweils am Dienstag ab 18 Uhr im katholischen Pfarreiheim Wattwil willkommen.