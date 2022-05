Wattwil «Ein im Schnitt knapp vierstelliger Tagesumsatz»: So läuft der Toggenburgshop nach gut einem halben Jahr Im vergangenen Oktober eröffnete der Selbstbedienungsladen am Bahnhof in Wattwil. Zeit also, erstmals Bilanz zu ziehen – mit Ivan Louis, SVP-Kantonsrat und Mitgründer des Shops. Renato Schatz Jetzt kommentieren 05.05.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Team von Toggenburgshop: Ivan Louis (links), Adrian Brügger und Roger Wichser auf der Wattwiler Bahnhofstrasse. Bild: PD

Donnerstagnachmittag, Toggenburgshop in Wattwil. Die Fenster glänzen, auf den dunklen Ablagen hat es weder Staub noch Brösmeli. Der Laden wirkt brandneu. Doch es gibt ihn schon seit dem vergangenen Oktober. Zeit, erstmals Bilanz zu ziehen.

Ivan Louis ist einer der Gründer des Shops. Er sagt: «Es läuft recht gut.» Das heisst in Zahlen: ein im Schnitt knapp vierstelliger Tagesumsatz. Mehr will Louis nicht verraten. Ausser, dass er selbsttragend sei, aber keinen Gewinn mache. «Doch darum ging es uns gar nie.»

Zunächst ein Onlineshop

Fürwahr, der Shop entstand nicht, um Geld zu verdienen. Sondern um das Toggenburg mit Toggenburger Lebensmittel zu versorgen. Im Frühling 2020 war das. In jener Zeit also, in der die Welt stillstand, in der das Coronavirus wütete und mit diesem die Angst, sich anzustecken. Viele blieben damals zu Hause.

So sieht es im Innern des Shops aus. Bild: PD

Auf Initiative von Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig, entstand deshalb ein Lieferservice. Rund 80 Anbieter aus der Region machten mit und boten ihre Produkte an. Doch als sich die Welt wieder bewegte, war der Lieferservice nicht mehr gefragt.

Aus diesem Grund wurde aus dem Lieferservice ein Shop am Bahnhof in Wattwil. Er ist rund um die Uhr geöffnet. Das geht, weil er ohne Personal auskommt, ein Selbstbedienungsladen ist, in dem man selbstständig an der Kasse bezahlt, mit Twint oder Karte.

Gewissermassen trafen sich in diesem Shop Neu und Alt, das Städtische und das Ländliche. Mit diesen modernen Bezahlstationen, mit dieser Bauernladenromantik, die das Vertrauen der Kundinnen und Kunden voraussetzt. Ein Vertrauen, das auch ausgenutzt wurde. Es gab Diebstähle, das Fernsehen und Zeitungen berichteten schon kurz nach der Eröffnung davon. Wie präsentiert sich die Situation jetzt? Louis sagt:

«Es wird nicht wesentlich mehr gestohlen als in anderen Läden.»

Wobei weniger vorsätzliche Diebstähle das Problem seien als vielmehr die unbeabsichtigten. Dann nämlich, wenn die Bezahlapp nicht funktioniere. Oder der Code eines Artikels fälschlicherweise nicht gescannt werde.

Diebstähle wie jener eines Vermummten vor wenigen Wochen seien die Ausnahme. Das dürfte an den Überwachungskameras liegen. Aber auch am neuen Kassensystem. Es fällt mittlerweile auf, wenn irgendwo ein Artikel fehlt, obschon er vorrätig sein sollte.

Laufend angepasstes Sortiment

Was lange Zeit nicht auffiel: Dass im Laden kein Fisch erhältlich war. Dabei thront über einem der Regale seit der Eröffnung ein Schild mit der Aufschrift «Fisch & Fleisch». Seit April bietet man nun auch Fisch an. Überhaupt wird das Sortiment laufend angepasst. «Weil es wieder wärmer ist, werden wir die Anzahl verschiedener Fondue-Varianten reduzieren», sagt Louis. Neu sei dafür das Frozen-Joghurt. Wer etwas vermisst, kann im Laden einen Zettel oder auf der Website ein Formular ausfüllen.

So ist der Toggenburgshop nicht nur ein Selbstbedienungsladen, sondern auch eine Art «Selbstführungsladen». Die Lieferanten – rund 90 Prozent der Produkte kommen aus der Region – füllen die Regale selbstständig auf. Ein in Wattwil ansässiges Putzteam macht zudem sauber.

So kommt es, dass der Shop für Louis, SVP-Kantonsrat und Geschäftsführer einer Digitalagentur, meist nur «zwei, drei Stunden pro Woche» zu tun gebe. Trotzdem sieht er sich immer wieder die Live-Verkaufszahlen an. Er stellt fest: «An Sonn- und Feiertagen läuft besonders viel.» Der 31-Jährige spricht von «Heimwehtoggenburgern», die sich vor der Abreise mit regionaler Kost eindecken würden. Essen, Gerüche, das sind auch Zeitkapseln. Mit ihnen kann man woanders sein, im Toggenburg, und gleichzeitig im Zug sitzen oder in anderen Winkeln der Schweiz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen