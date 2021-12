Wattwil Eifrige Diskussionen am Stammtisch: Politisch aktive oder interessierte Jugendliche trafen sich zum überparteilichen Austausch Vertreter der Toggenburger Jungparteien haben an einem Stammtischtreffen über aktuelle politische Themen debattiert. Ein Streitpunkt war das Stimmrechtsalter 16. Alec Nedic 10.12.2021, 17.00 Uhr

Engagierte Debatte am Stammtisch zwischen Lukas Huber (JSVP, links) und Joel Müller (SP). Bild: Alec Nedic

Zum ersten Mal haben sich Jungpolitiker aus dem Toggenburg im Saal des Wattwiler Restaurants National zu einem Austausch getroffen. Vertreter des politischen Spektrums von links nach rechts liessen sich den verbalen Schlagabtausch nicht entgehen und tauschten Mikrofon und Podium kurzerhand gegen ein Glas Bier und einen gemütlichen Platz am langen Tisch ein. Im Zentrum des Abends standen das Toggenburg und der Kanton St.Gallen, aber auch nationalpolitische Themen wurden hitzig diskutiert.

Sympathie gegenüber der Politik zeigen

Der Jungfreisinnige Nicolas Stillhard, Präsident der Toggenburger Regionalpartei, hat den Anlass zusammen mit seiner Partei auf die Beine gestellt. Er sieht den Abend als Möglichkeit, den Dialog unter den Jungparteien zu fördern. «Im Toggenburg gibt es keinen richtigen Austausch von Jungen über politische Themen. Die Mitglieder der jeweiligen Parteien treffen sich zwar untereinander, doch durch Corona hat auch das stark abgenommen», sagt Stillhard. Solche Anlässe seien zudem für passive Parteimitglieder und interessierte Jugendliche eine ideale Gelegenheit, sich in einer ungezwungenen Atmosphäre politisch einzubringen und auszutauschen.

Zehn Personen – alles junge Männer – nahmen am ersten Stammtisch teil. Bild: Alec Nedic

Diese Meinung vertritt auch das Juso-Mitglied Andrin Bischof. Mit 17 Jahren war er am Donnerstag einer der jüngsten am Tisch. «Es ist wichtig, Sympathie gegenüber der Politik zu zeigen», sagte er. Mit seinem Beitritt in die Partei sei er sofort in die Tätigkeiten miteingebunden worden und habe sich durch den Austausch mit Gleichaltrigen viel Wissen aneignen können.

Sinn und Unsinn von jungen Stimmberechtigten

Eine emotionale Debatte drehte sich am Tisch der Jungpolitiker um Sinn oder Unsinn von Stimmrechtsalter 16. Lukas Huber, Junge SVP, vertrat den Standpunkt, dass 18 ein passendes Alter zum Erlangen des Stimmrechts sei. Seine Argumente: Minderjährige seien leicht beeinflussbar und würden sich meist keine eigene Meinung zu komplexen Themen bilden. Viel wichtiger wäre seiner Meinung nach eine vertiefte Staatskunde in der Schule, damit sich die Jugendlichen über das politische System der Schweiz bewusst werden.

SP-Politiker Joel Müller sprach sich hingegen klar für die Senkung des Stimmrechtsalters aus: «Es stellt sich die Frage, wie wir Minderjährige an der Politik teilhaben lassen können. Ich denke, dies wäre eine passende Lösung. Mehr Demokratie ist grundsätzlich zu begrüssen.»

Nur Männer nahmen teil – Frauen willkommen

Der erste Stammtisch der Toggenburger Jungparteien führte zu mehreren angeregten Debatten. Der Abend war ein Erfolg, auch wenn die Zahl der Teilnehmer verhalten blieb. Insgesamt zehn Jungpolitiker nahmen teil – neben Juso, JSVP und Jungfreisinnigen auch Vertreter der Jungen Mitte und der JGLP.

Zudem sassen nur junge Männer am Tisch. In Zukunft freue man sich auch auf weibliche Politikinteressierte, sagte Stillhard. Man plane, den parteiübergreifenden Austausch im Toggenburg weiterhin zu fördern und auch künftig über aktuelle Themen zu diskutieren.