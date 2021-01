Wattwil Die UBS schliesst ihre letzte Filiale im Toggenburg – wie es mit den Mitarbeitenden weitergeht, bleibt unklar Im Frühling schliesst die UBS in Wattwil. Die Grossbank will so den Standort Wil stärken. Die sechs Wattwiler Mitarbeitenden werden zwar weiterbeschäftigt. Wo, ist aber noch ungewiss. Rossella Blattmann 14.01.2021, 05.00 Uhr

Ende März schliesst die UBS an der Bahnhofstrasse in Wattwil. Wer in die Räume einzieht, ist unklar. Bild: Simon Dudle (13. Januar 2021)

Auf das Lädelisterben folgt das Filialsterben bei Banken. Die drei kleinsten UBS-Geschäftsstellen in der Ostschweiz schliessen diesen Frühling für immer ihre Tore. Sie litten am meisten unter den rückläufigen Kundenfrequenzen. Nebst den Geschäftsstellen Amriswil und Sargans ist auch der Standort Wattwil ab Frühling Geschichte.

Zwei Lernende und vier Berater müssen Arbeitsplatz wechseln

Betroffen von den Schliessungen sind an den drei Ostschweizer Standorten in Vollzeit gerechnet knapp zehn Stellen. UBS-Mediensprecher Igor Moser sagt:

«In Wattwil sind insgesamt sechs Personen mit insgesamt 500 Stellenprozent betroffen, zwei Lehrlinge und vier Berater.»

Per Ende März schliesst die Wattwiler UBS-Filiale an der Bahnhofstrasse. An welchen Standorten die Mitarbeitenden weiterbeschäftigt werden, sei noch unklar, sagt Moser. «Es kann auch zu Funktionswechseln kommen.» Fest steht laut Moser, dass es zu keinen Entlassungen kommt, und dass Wattwiler Mitarbeitende mit Kundenberatung in die Filialen Arbon, Bad Ragaz oder Wil wechseln werden.

Die UBS ist laut Moser in der Liegenschaft nur eingemietet, die Bancomaten bleiben vorerst bestehen. Ein Mc Donald's, Starbucks oder Burger King – wer zieht dereinst in die Räume an der Wattwiler Bahnhofstrasse ein? Das steht noch nicht fest. «Wer Nachfolger wird, ist derzeit noch nicht klar», sagt Moser.

Nicht nur Junge nutzen E-Banking

Wie hat sich die UBS Wattwil über die vergangenen fünf Jahre hinweg entwickelt? Moser sagt: «Wir konnten in Wattwil immer weniger Transaktionen am Schalter feststellen. Pro Jahr gingen sie um rund 15 Prozent zurück. Immer mehr UBS-Kunden, auch ältere Leute, wickeln ihre Bankgeschäfte digital ab und nutzen das E-Banking.»

Was bedeuten diese Strukturwechsel für den UBS-Standort Wil? «Wil gehört zu den stark frequentierten UBS-Standorten, den wir mit der Schliessung von Wattwil stärken wollen», sagt Moser. Von einer Schwächung des Toggenburgs oder einem Bankensterben in der Region will er indes nicht sprechen.

In der Ostschweiz bleiben 17 UBS-Filialen

Insgesamt sollen 44 der 239 UBS-Niederlassungen in der Schweiz in den ersten drei Monaten von 2021 verschwinden. Es handelt sich um die erste grosse Sparmassnahme des neuen UBS-CEO Ralph Hamers. Der Holländer hatte den Chefposten von Sergio Ermotti am 1. November 2020 übernommen.

Wie Hanspeter Thür, Regionaldirektor Ostschweiz der UBS, am Dienstag gegenüber dieser Zeitung berichtet hatte, bleiben in der Ostschweiz 17 UBS-Filialen. Neun davon liegen im Kanton St.Gallen: Altstätten, Bad Ragaz, Buchs, Gossau, Heerbrugg, Rapperswil, Rorschach, St.Gallen und Wil. Vier sind im Thurgau zu finden: Arbon, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden. Und ebenfalls vier im Appenzellerland: Appenzell, Heiden, Herisau und Teufen.

In Wattwil verbleiben damit drei Banken: Clientis, Raiffeisen und St.Galler Kantonalbank. In Wil gibt es gar sieben Banken: Acrevis, CS, Migros Bank, Raiffeisen, St.Galler Kantonalbank, UBS und Valiant. Auch hier hat die Bedeutung des Schalters abgenommen. Im Vordergrund steht heute die Beratung rund um die Finanzen, vor allem in den Bereichen Hypothekar- und Unternehmenskredite, Vermögensanlagen und Vorsorge.