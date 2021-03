WATTWIL Die Rüttelpiste soll provisorisch repariert werden Die Gemeinde Wattwil plant eine Sanierung des Belags der Bleikenstrasse. Damit will die Gemeinde die Zeit überbrücken, bis das bewilligte Sanierungsprojekt ausgeführt werden kann. Das wird frühestens 2023 der Fall sein. Martin Knoepfel Aktualisiert 26.03.2021, 05.00 Uhr

Dass die Bleikenstrasse im südlichen Teil eine Auffrischung benötigt, sieht man ihr an. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer durch die Bleikenstrasse in Wattwil fährt, sieht die Schlaglöcher nicht nur, er spürt sie sogar im Auto. Zumindest im Abschnitt südlich der Bahnunterführung. Dass die Strasse eine Sanierung benötigt, wird sofort klar. An verschiedenen Stellen ist sie zwar notdürftig repariert worden. Nun plant die Gemeinde Wattwil eine weitere Reparatur. Das ist einer Mitteilung vom Mittwoch zu entnehmen.

Rechtskräftiges Projekt vorhanden

Der Gemeinderat geht allerdings davon aus, dass es noch Jahre bis zur Sanierung gehen wird. Offenbar sind Verfahren für die vorübergehende Beanspruchung von Land und für den Landerwerb noch nicht abgeschlossen.

Das Sanierungsprojekt ist dagegen laut Auskunft von Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner rechtskräftig. Was noch fehlt, sind das Ausführungsprojekt und die Submission.

Auch Zufahrt zur Baustelle der Umfahrung

Alois Gunzenreiner ist zuversichtlich, dass der aufgelaufene Unterhalt die Ausführung nicht massgeblich verteuert. Zugleich weist der Gemeindepräsident darauf hin, dass die Sanierung frühestens 2023 beginnen kann, weil sie jetzt als eine der Zufahrten zur Baustelle der zweiten Etappe der Umfahrung Wattwil dient. Das neue Teilstück der Umfahrung soll im Sommer 2022 eröffnet werden.

Bei der Sanierung soll auch der südliche Teil der Bleikenstrasse auf acht Meter verbreitert werden. In der Investitionsrechnung findet man seit 2013 den Kreditantrag für die Sanierungsarbeiten. Im Budget 2021, über das die Wattwiler Stimmbürger noch an der Urne abstimmen werden, taucht der Kredit von 2,175 Millionen Franken wieder auf.

Nur Zubringerverkehr gestattet

Die Geschichte der Bleikenstrasse könnte von Michael Ende stammen, denn der älteste Artikel zum Thema aus dem elektronischen Archiv dieser Zeitung ist also fast zehn Jahre alt.

Die Südostbahn hat die alte Brücke, die die Züge auf dem Weg von Wattwil nach Uznach über die Bleikenstrasse führt, im Sommer 2013 durch eine neue ersetzt, womit ein Engpass verschwand.

Die Bleikenstrasse ist eine Gemeindestrasse zweiter Klasse. Zudem ist sie mit einem Fahrverbot belegt, lediglich der Zubringerverkehr ist gestattet. Die Gemeinde möchte dieses Fahrverbot aufheben. Das erfordert aber ein eigenes Verfahren.

Bekannter Schleichweg

Der nördliche Abschnitt der Bleikenstrasse, zwischen der Überführung der Südostbahn und der Einmündung in die Rickenstrasse, befindet sich in gutem Zustand. Die Bleikenstrasse ist ein bekannter Schleichweg für den Verkehr in der Verbindung Obertoggenburg–Ricken–Rapperswil. Möglicherweise dient sie jetzt auch vermehrt als Schleichweg für diejenigen, die weiter talabwärts fahren und das Zentrum von Wattwil vermeiden wollen oder die den umgekehrten Weg zurücklegen.

Der Verkehr in der Bleikenstrasse habe seit der Eröffnung des Kreisels Brendi der Rickenstrasse zugenommen, schreibt die Gemeinderatskanzlei Wattwil in ihrer Mitteilung von vorgestern Mittwoch. Die Gemeinderatskanzlei kündigt deshalb in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei vermehrte Verkehrskontrollen an.

Die Kantonspolizei kontrollierte

Die Kantonspolizei führte letztes und dieses Jahr Geschwindigkeitskontrollen auf der Bleikenstrasse durch. Das war bei der Medienstelle zu erfahren. Zwischen dem 10. Juni und dem 29. Juni 2020 wurde 14'682 Fahrzeuge gezählt, was rund 700 Fahrzeugen pro Tag entspricht. Am stärksten Tag waren es 3'414 Fahrzeuge. Das sind recht viele für eine Strasse, auf der nur Zubringerverkehr erlaubt wäre.

Im Zeitraum dieser Kontrolle fuhren 236 Lenker oder rund 1,5 Prozent zu schnell. Auf der ganzen Bleikenstrasse gilt Tempo 50. Sechs Lenker hatten mit mehr 70 Kilometer auf dem Tacho, was eine Verzeigung zur Folge hatte.

Im laufenden Jahr kontrollierte die in den Monaten Januar bis März an 57 Tagen. 50'767 Fahrzeuge oder rund 890 Fahrzeuge pro Tag wurden gezählt. Das ist eine Zunahme von mehr als einem Viertel im Vergleich zur Kontrolle von 2020. An fünf Tagen wurden fast oder über 4'000 Fahrzeuge erfasst.

Der Prozentsatz der Schnellfahrer veränderte sich im Vergleich zu 2020 nur wenig. Je ein Lenker war mit 79 respektive 89 Kilometern pro Stunde unterwegs.