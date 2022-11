Otto's Parkplatzbewirtschaftung in Wattwil ist unrechtmässig

Wattwil Die Parkplätze der Otto's-Filiale sind zwar bewilligt – die «Bussen» aber trotzdem unrechtmässig Die Umtriebsgebühren, die ein privater Sicherheitsdienst erhebt, schlagen hohe Wellen. Dass die Parkplätze schon vor längerem bewilligt wurden, rechtfertigt die «Bussen» aber nicht. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 06.11.2022, 18.00 Uhr

Einige der privaten Parkplätze vor der Otto's-Filiale. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Artikel über die Otto's-Filiale in Wattwil, bei der ein privater Sicherheitsdienst «Bussen» verteilt, hat hohe Wellen geschlagen: Mehrere Online-Newsportale nahmen die in dieser Zeitung erschienene Nachricht auf. Dabei wurde weiter die Frage diskutiert, ob das Vorgehen rechtmässig ist.

Stein des Anstosses war der Sicherheitsdienst LDL-Security, der seit kurzem über die 26 privaten Parkplätze der Otto's-Filiale patrouilliert. Neuerdings ist das Parken nämlich nur noch eine Stunde lang gratis. Und dies nur unter der Bedingung, dass man sich bei einer Parkuhr am Ladeneingang registriert.

Ungerechtfertigte Umtriebsentschädigung

Wer dies unterlässt, bekommt eine Art «Busse» vom Sicherheitspersonal in Form einer Umtriebsentschädigung auferlegt, die in ihrer Höhe in etwa einer Parkbusse entspricht, wie sie die Polizei auf öffentlichen Parkplätzen verteilt. Wird diese nicht bezahlt, droht der Sicherheitsdienst mit einem Strafverfahren.

Bei dieser Parkuhr sollen sich Otto's-Kundinnen und -Kunden neuerdings registrieren. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Praxis, dass sich private Unternehmen so Pseudo-Bussen verteilen, ist an sich nicht verboten. Das Problem ist, dass im konkreten Fall gar keine strafbare Handlung vorliegt: Die Bewirtschaftung der Parkplätze erfordert eine richterliche Bewilligung. Doch die gibt es in diesem Fall nicht.

Parkplätze bewilligt, alles rechtens?

Ein Onlinemedium berichtete nun, dass doch alles rechtens sei: Schon vor längerer Zeit, im Jahr 2006, seien die Parkplätze von der Gemeinde bewilligt worden, es hätte damit also alles seine Richtigkeit. Roger Meier, Ratsschreiber der Gemeinde Wattwil, bestätigt auf Anfrage, dass damals die Parkplätze bewilligt wurden. Er betont aber:

«Es wurden lediglich die Parkplätze bewilligt. Die Bewilligung, dass diese Parkplätze auch bewirtschaftet werden dürfen, erfolgt jedoch nur durch das Kreisgericht.»

Da das Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig bereits erklärt hatte, nichts in dieser Sache beschlossen zu haben, ändert die Bewilligung der Gemeinde also nichts an der grundsätzlichen Lage: Otto's fehlt in Wattwil die Erlaubnis, Parkgebühren zu erheben. Damit legen Personen, die sich nicht an der Parkuhr registrieren, auch kein widerrechtliches Verhalten an den Tag.

Darüber hinaus bleibt das Problem der Beschilderung: Besteht ein Parkverbot, muss dieses klar sichtbar ausgeschildert sein. Erfordert die Parkerlaubnis die Registrierung an einer Parkuhr, so muss auch auf diese mit Schildern hingewiesen werden. Beide Tafeln fehlen jedoch vor der Otto's-Filiale, lediglich die Behindertenparkplätze sind korrekt gekennzeichnet.

