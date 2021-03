Wattwil Die Geschichte von Sport Metzger schreibt ein neues Kapitel Freddy Metzger, Inhaber des gleichnamigen Wattwiler Traditionssportgeschäfts, will kürzertreten und hat das Geschäft an Karin und Marco Koch verkauft. Urs M. Hemm 04.03.2021, 05.00 Uhr

Das neue und alte Team von Sport Metzger: Freddy Metzger, die neue Geschäftsführerin Mirjam Schenk sowie Karin und Marco Koch, die das Geschäft von Freddy Metzger übernommen haben (von links). Bild: Livio Pagelli

«Eine erfolgreiche Nachfolgeplanung ist kein Sprint, sondern ein Marathon.» Diese Erfahrung hat auch Freddy Metzger gemacht, der in zweiter Generation seit über 30 Jahren Sport Metzger führt. Bereits vor Jahren machte er sich auf die Suche nach einer geeigneten Nachfolgelösung, eine Suche, die lange erfolglos blieb. «Einerseits ist es das Alter – ich gehe auf die 60 Jahre zu – andererseits habe ich gesundheitliche Probleme, die mich dazu bewogen haben, das Geschäft in andere Hände übergeben zu wollen, was sich als alles andere als einfach herausstellte», sagt Freddy Metzger.

Als das angestrebte Ziel nach diversen Anläufen und vielen ergebnislosen Verhandlungen schon ausser Reichweite geglaubt war, hat er mit Karin und Marco nun doch noch die Nachfolger gefunden, die er seit langem gesucht hatte.

Persönliche Verkaufsberatung steht im Vordergrund

«Ein Geschäft in neue Hände zu übergeben, ist eine hoch emotionale Angelegenheit, wo viele Faktoren zusammenpassen müssen. Mit Karin und Marco Koch habe ich eine Wunschlösung gefunden, von der ich überzeugt bin, dass sie Sport Metzger neuen Wind geben und in eine vielversprechende Zukunft führen werden», sagt Freddy Metzger.

Freddy Metzger und Marco Koch kennen sich bereits seit rund 25 Jahren. «Als ich erfahren habe, dass Freddy kürzertreten will, war für mich eigentlich der Fall klar, dass ich ihm helfen und eines der einzigen Sportgeschäfte im Tal erhalten will», sagt Marco Koch. Als ehemaliger Eigentümer und Geschäftsführer der Innovative Sensor Technology AG IST AG und heutiger Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der Optrel AG ist Marco Koch als Unternehmer schon seit mehr als 30 Jahren mit dem Toggenburg verbunden.

Seine Frau Karin wird als Eigentümerin aktiv an der Geschäftsentwicklung mitarbeiten. «Ich habe viele Jahre als Personalleiterin Erfahrungen sammeln können, weshalb mir der Erhalt der Arbeitsplätze hier besonders am Herzen liegt», sagt Karin Koch. Sie ist überzeugt: «Auch wenn die Coronakrise das Online-Wachstum beschleunigt hat, ist die persönliche Verkaufsberatung den E-Shops noch immer deutlich überlegen.» Darum wolle sie das Team von Sport Metzger mit fachkompetenten Verkaufspersönlichkeiten stärken, wofür sie derzeit auf der Suche nach geeignetem Personal sei.

Aus der Zusammenarbeit lernen

Das Interesse von Marco Koch an Sport Metzger kommt nicht von ungefähr. Denn die Optrel AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das persönliche Arbeitsausrüstung herstellt und eine führende Rolle auf den Gebieten Atem- und Blendschutz einnimmt. Mit einer auf LCD Technologie basierten Sonnenbrille, welche in Sekundenbruchteilen die Tönung den sich ändernden Lichtverhältnissen anpassen kann, bringt die Optrel AG in diesem Frühjahr eine Weltneuheit auf den Markt. Diese ist speziell für Outdoor-Spezialisten konzipiert und wird vorerst nur bei Sport Metzger in Wattwil erhältlich sein.

«Mit Sport Metzger haben wir einen direkten Verkaufspunkt für unsere neue Sonnenbrillentechnologie. Dadurch fliessen Kundenerfahrungen direkt an uns zurück, was unserer Entwicklungsabteilung dabei hilft, die Produktpalette kundenorientiert weiterzuentwickeln und entsprechend anzupassen», sagt Marco Koch. Zudem sei er davon überzeugt, dass die Optrel AG viel von der Zusammenarbeit mit Intersport Schweiz lernen kann, und verdeutlicht damit das Synergiepotenzial der neuen Zusammenarbeit.

Nachhaltigkeit und Kontinuität

Die neuen Eigentümer setzen auf Werte wie Nachhaltigkeit und Kontinuität. So wird Mirjam Schenk, leidenschaftliche Sportlerin aus Wildhaus, die schon seit sieben Jahren Dreh- und Angelpunkt für Kunden und Partner bei Sport Metzger ist, die Geschäftsführung übertragen.

Mirjam Schenk schliesst im Sommer ihre Weiterbildung zur diplomierten Geschäftsführerin ab und ist damit bestens auf ihre neue Herausforderung vorbereitet. «Ich fühle mich geehrt, in die grossen Fussstapfen von Freddy treten zu dürfen, und danke Karin und Marco für das grosse Vertrauen, dass sie mir entgegenbringen. Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe», sagt die designierte Geschäftsführerin Mirjam Schenk.

Freddy Metzger wird die neuen Eigentümer und die Geschäftsführung weiterhin tatkräftig unterstützen, einfach mit reduziertem Pensum, und so weiterhin aktiv zur Geschichtsschreibung von Sport Metzger beitragen. So bleiben dem Unternehmen nicht nur seine jahrzehntelange Erfahrung erhalten, auch eine reibungslose Geschäftsübergabe ist dadurch gewährleistet.