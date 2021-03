Die Gesamtsportanlage Rietwis in Wattwil bekommt auch ein Betriebsgebäude. Das heutige Restaurant wird entsprechend umgebaut. Voraussetzung ist, dass die Stimmbürger am 11. April an der Urne im Rahmen des Budgets die dafür nötige Investition von 650000 Franken sprechen.

22.03.2021, 17.17 Uhr