Sexismus Nach Kritik des Kulturlokals Palace: Schützengarten-Brauerei zu Gesprächen bereit

Der Skandal um die «Wiederkehr Getränke» ist längst nicht überwunden. Das St.Galler Kulturlokal Palace fordert in einem öffentlichen Brief: Die Schützengarten-Tochter soll ein Konzept zur Verhinderung von Sexismus erarbeiten. Darauf will sich die Brauerei einlassen.