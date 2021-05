WATTWIL Zirkeln um Millimeter: Der Bleikenbach erhielt beim Bahnhof ein neues Bett Übers Wochenende wurde die neue Bahnquerung des Bleikenbachs in Wattwil erstellt. Der Bach fliesst jetzt teilweise oberirdisch statt in einer Röhre. Auch der Hochwasserschutz wurde verbessert. Martin Knoepfel 02.05.2021, 13.27 Uhr

Ein Schienenkran senkt die Elemente des Bachdurchlasses an ihren künftigen Platz. Bild: Martin Knoepfel

Es musste sehr rasch gehen beim Bau des neuen Durchlasses für den Bleikenbach in Wattwil. Am Freitagabend wurden die Fahrleitungen auf der Bahnstrecke abgeschaltet. In der Nacht auf Samstag hoben Bagger die über drei Meter tiefe und über zehn Meter breite Baugrube aus, die sich zwischen Betonwerk und Garage des BLWE quer über das Bahngelände am Südkopf des Bahnhofs Wattwil erstreckte. Seit Sonntag fliesst der Bleikenbach im neuen Bett in die Thur.

Am Samstagnachmittag wurden die vorher gefertigten und angelieferten Betonelemente für das neue Gerinne des Baches von zwei Kränen an ihren Einsatzort gehievt. Erst hob ein mehr als 20 Meter hoher Pneukran die Elemente von der Lagerstätte und platzierte sie in Reichweite eines auf Schienen fahrenden zweiten Krans. Der senkte sie in die Baugrube, in der Arbeiter vorher den Boden sorgsam eingeebnet hatten.

Die Betonelemente müssen zwischen den Fahrleitungen hindurch. Bild: Martin Knoepfel

«Das Betonelement muss die Fahrleitung vermeiden. Darin besteht die Herausforderung für den Kranführer», erklärt Angèle Vial. Die Ingenieurin ist die Projektleiterin für die beiden Bahnunterquerungen des Bleiken- und des Hagtobelbachs. Die Betonelemente für den Bleikenbach seien jeweils zwei Meter hoch sowie fünf Meter breit und würden zwischen 20 und 35 Tonnen wiegen, sagt Angèle Vial.

Synergien mit Fahrbahnerneuerung im Bahnhof Wattwil

Momentan erneuert die Südostbahn (SOB) die Gleise und Weichen am südlichen Ende des Bahnhofs Wattwil. Im Rahmen dieses Projekts erhielt der Bleikenbach ein neues Bett. Er unterquert die Bahnlinien nach Uznach und Ebnat-Kappel nun etwa 20 Meter südlich der bisherigen Röhre, um die Thur zu erreichen.

Projektleiterin Angèle Vial. Bild: PD

«Eigentlich sind die neuen Durchlässe des Bleiken- und des Hagtobelbachs Wasserbauprojekte. Wir können aber Synergien nutzen, wenn wir sie jetzt realisieren», sagt Angèle Vial. Die Bachdurchlässe sind laut der Ingenieurin für ein Hochwasser dimensioniert, wie es statistisch gesehen einmal in 100 Jahren passiert. 100 Jahre sollte auch die Lebensdauer der neuen Durchlässe sein.

Bisher floss der Bleikenbach in einer engen Röhre zwischen dem Westrand des Bahnareals und der Thur. «Das neue Bett ist zwischen der Austrasse und der Thur offen. Das ist ein Gewinn für die Umwelt», sagt Angèle Vial. Zugleich erklärt sie, dass der Durchlass Kleintierbärme enthält. Das ist eine Art Tunnel im Tunnel, damit Kleintiere die Bahn unterqueren können, ausser natürlich bei Hochwasser. Die Kleintierbärme sind laut Angèle Vial je 50 Zentimeter hoch und breit.

Deadline ist am Montag am frühen Morgen

Der Zeitplan für die Bauarbeiten war eng. Gearbeitet wurde seit Freitagabend in drei Schichten rund um die Uhr, denn am Montagmorgen um fünf Uhr muss die Bahnlinie nach Uznach wieder befahrbar sein. 30 bis 40 Personen wuselten am Samstagnachmittag über die Baustelle. Die Baustelle wirkte aber trotzdem wohlorganisiert.

Der Boden der Baugruben musste sorgfältig planiert werden, bevor man die Betonelemente platzieren konnte. Bild: Martin Knoepfel

Am frühen Samstagnachmittag standen immer ein bis zwei Dutzend Schaulustige am Rand der Baugrube, um zu sehen, was da passiert. Neben Rentnern waren auch Eltern mit Kindern da. Am späteren Nachmittag lichteten sich die Reihen, vielleicht weil Regen und Bise stärker wurden.

Zwei neue Fussgängerstege erstellt

Die Südostbahn hatte aus Corona- und aus Platzgründen nicht öffentlich zur Besichtigung der Baustelle eingeladen. Platz war an der Austrasse, welche für den Verkehr passierbar bleibt, knapp. Zudem wurde Material angeliefert, und ein Doppelstockbus, der den Bahnersatzverkehr über den Ricken besorgte, drängte sich durch das Getümmel.

Im Verlauf des linksufrigen Thurwegs musste wegen der Öffnung des Bleikenbachs ein Fussgängersteg erstellt werden. Bild: Martin Knoepfel

Im Rahmen des Projekts wurden auch zwei neue Fussgängerstege für den linksufrigen Thurweg erstellt. Man sieht schon heute, wo künftig der Hagtobelbach verlaufen wird. Die Planung für den neuen Bahndurchlass des Bleikenbachs begann 2018. Erste Vorarbeiten erfolgten im Herbst 2020. Gestern Sonntag wurde der Bleikenbach in sein neues Bett umgeleitet.

Kosten von zwei Millionen Franken

Erste Ideen für den Hochwasserschutz gehen offenbar auf die 1950er-Jahre zurück. Damals wurde ein kleiner Stausee als Rückhaltebecken projektiert, wobei der Stausee etwa die Fläche des Bleikenmoores gehabt hätte. Die Idee wurde aber später verworfen.

Am Sonntagmittag brachten Lastwagen tonnenweise Erde, um die Baugrube aufzufüllen, und Arbeiter bereiten die Fahrbahn vor, um die Schienen zu verlegen. Der Bleikenbach fliesst im neuen Bett. Bild: Martin Knoepfel

Die Kosten für den neuen Bachdurchlass betragen zwei Millionen Franken, natürlich ohne das Projekt der Gemeinde für die Sedelbäche. Wann gebaut werden kann, stand seit etwa drei Jahren fest, wegen des Datums des Betriebsunterbruchs. Die Südostbahn habe deshalb zum Schutz vor einem allfälligen Hochwasser des Bleikenbachs ein 800-Millimeter-Rohr verlegt, sagte Angèle Vial. Bis am Samstagnachmittag wurde es aber nicht gebraucht.

Projekt bisher im Plan

Momentan erneuert die Südostbahn die Gleisanlagen und Fahrleitungen der Südausfahrt von Wattwil bis zum Eingang des Rickentunnels. Es werden nicht nur neue Weichen und Schienen verlegt, die Gleisgeometrie wird auch verbessert, damit die Züge von und nach Uznach und Nesslau künftig mit Tempo 90 in den Bahnhof ein- und von dort ausfahren können. Das Projekt soll 27 Millionen Franken kosten und im Herbst fertig sein. Die Arbeiten sind bisher nach Auskunft der Bahn zeitlich und finanziell im Plan.