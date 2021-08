Wattwil: Vuko Ratkovic geht bald in Pension

WATTWIL Künftig wird er jeden Tag als Gast in der Badi sein: Bademeister Vuko Ratkovic geht nach 30 Jahren in Pension Die laufende Saison der Badi Wattwil ist die letzte für Vuko Ratkovic, der einst dank dem Fussball von Bad Ragaz nach Wattwil kam. Sein Rezept, um als Badmeister respektiert zu werden, lautet Freundlichkeit und Konsequenz verbinden. Dass er 30 Jahre lang Badmeister sein würde, hätte er anfangs nicht gedacht. Martin Knoepfel Aktualisiert 09.08.2021, 18.09 Uhr

Ausserordentlich gefreut hat sich Vuko Ratkovic über das Plakat, das die Thurwerke zu seinem 30-Jahr-Jubiläum angefertigt haben. Bild: Martin Knoepfel

Er habe schon vorher bei der Dorfkorporation Wattwil gearbeitet. Der Verwaltungsrat habe ihn gefragt, ob er die Ausbildung zum Badmeister absolvieren wolle, erinnert sich Vuko Ratkovic beim Gespräch im Bistro des Freibads Färch. Am 2. Juni 1991 habe er seinen Dienst in der Badi Wattwil angetreten.

Die ersten drei Jahre war er im alten Freibad tätig – als Assistent des Badmeisters – und seither in der heutigen Anlage.

«Ich habe anfangs nie gedacht, dass ich diese Tätigkeit 30 Jahre lang ausüben werde.»

1991 absolvierte Vuko Ratkovic die Ausbildung als Badmeister. Dazu zählen nicht nur Rettungs- und Wiederbelebungsmassnahmen. Ein Badmeister muss auch noch weitere Kurse, etwa über den Umgang mit Giften und über Hygiene, absolvieren.

Viele Gäste hätten eine falsche Vorstellung vom Beruf des Badmeisters, sagt Vuko Ratkovic. Die Aufsicht über die Schwimmbecken mache etwa einen Fünftel der Arbeit aus. Dazu kämen die Reinigung und Pflege der Anlage und die Sicherstellung der Hygiene.

Wechsel von Bad Ragaz ins Toggenburg

Rückblende: 1977 kam Vuko Ratkovic aus Jugoslawien in die Schweiz und trat eine Stelle in Bad Ragaz an. Zudem spielte er dort Fussball. Nach einem Cup-Match gegen den FC Wattwil fragten ihn die Toggenburger, ob er zu ihnen wechseln wolle.

Als Vuko Ratkovic eine Arbeitsstelle im Raum Wattwil fand, stand dem nichts mehr im Wege. 1990 erfolgt der Wechsel zur Dorfkorporation.

Bisher keine tödlichen Unfälle

Froh ist Vuko Ratkovic darüber, dass er in den 30 Jahren keinen tödlichen Unfall miterleben musste. Und so hofft er, dass das in den wenigen Wochen bis zum – wegen der baulichen Sanierung vorgezogenen – Saisonschluss am 29.August so bleibt.

Es gab zwar schwere Zwischenfälle, erinnert er sich, aber sie gingen glimpflich aus. Das gilt auch für die total sieben Kinder, die er oder andere Mitarbeiter der Badeaufsicht vor dem Ertrinken retten mussten. Schön sei, dass diese Kinder gerettet werden konnten, schlimm, dass das überhaupt nötig geworden sei.

Tiefpunkte waren auch die beiden Einbrüche: Geld erbeuteten die Täter wenig, aber der Sachschaden war gross.

«Das Büro hat ausgesehen, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte.»

Einmal überschwemmte schliesslich die Thur Teile der Anlage. Die Folge: mit Schlamm verschmutzte Becken und die Schliessung der Badi zum Putzen während dreier Tage, erinnert sich Vuko Ratkovic.

2000 bis 2500 Besucher an Sommertagen

An schönen Sommertagen zählt die Badi Wattwil 2000 bis 2500 Besucher. Um als Badmeister respektiert zu werden, müsse man diplomatisch sein, aber auch klare Grenzen ziehen.

«Ich freue mich immer wieder, dass der gute Ruf der Badi Wattwil Familien aus der weiteren Umgebung bis hinab nach Bazenheid oder aus dem Linthgebiet anzieht.»

Wichtig sei, dass die Anlage immer gepflegt sei. Vuko Ratkovic ist deshalb froh um Feedback der Besucher, wenn etwas nicht stimmt. Um neue Gäste zu gewinnen, müsse man zudem flexibel sein, erzählt er. Er nennt als Beispiele die 20 bis 30 Frühschwimmer, die morgens um halb acht Uhr kommen – nur Erwachsene sind zugelassen – oder Vereine, die abends nach der Arbeit kommen, um Volleyball zu spielen, bis neun oder zehn Uhr.

Unterstützung durch die Vorgesetzten und die Familie

Ausserordentlich gefreut hat sich Vuko Ratkovic, als er eines Morgens das Plakat entdeckte, dass die Thurwerke zu seinem 30-Jahr-Jubiläum anfertigten.

«Ich habe die Arbeit nur machen können, weil ich den Rückhalt meiner Vorgesetzten bei der Dorfkorporation und den Thurwerken gehabt habe. Und ich habe die Unterstützung der Familie genossen.»

Seine Frau Vera arbeitet an der Kasse und führte vorher den Kiosk, während seine Tochter Polina ebenfalls die Ausbildung als Badmeisterin absolviert hat und 15 Jahre lang seine rechte Hand war. Die beiden werden ebenfalls aufhören.

Mit den Badegästen aus der engeren Region – von Ebnat-Kappel bis Lichtensteig – habe er nie Probleme gehabt, auch nicht mit jugendlichen Besuchern, sagt Vuko Ratkovic. Das Schönste an seinem Beruf sei, dass er so viele Menschen kennen gelernt habe. Das merke er zum Beispiel bei Fussballspielen ausserhalb der Region.

160 Kilometer schwimmen pro Jahr

Auch in Zukunft wird Vuko Ratkovic regelmässig in der Badi Wattwil anzutreffen sein. 2022 geht er in Pension. Er werde sich ein Saisonabo kaufen und jeden Tag kommen.

«Ich schwimme gerne und lege in jeder Saison rund 160 Kilometer zurück.»

Seit 30 Jahren ist Vuko Ratkovic als Fussballschiedsrichter aktiv, einst in der 1. Liga und der 2. Liga, heute bei den Senioren und den Veteranen. Zudem ist er Schiedsrichter-Inspizient und vertritt den FC Wattwil als Delegierter.

Diese Engagements will er beibehalten. Daneben wird er sich um seine Grosskinder kümmern. Vuko Ratkovic und seine Frau leben seit nunmehr 40 Jahren in Wattwil, wo sie ein Haus gekauft haben und eingebürgert wurden.