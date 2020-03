Wattwil: Bus überrollt Bein eines Velofahrers – Polizei sucht Zeugen Am Sonntagnachmittag kam es auf der Wilerstrasse zu einem Unfall mit einem Bus und einem Velo. Der genaue Unfallhergang ist unklar. 08.03.2020, 17.54 Uhr

Ein Bus kollidierte in Wattwil mit einem Velo. Symbolbild: Sabine Camedda

(kapo/rus) Am Sonntagnachmittag kam es auf der Wilerstrasse in Wattwil zu einem Unfall. Darin verwickelt waren ein Linienbus und ein Velo. Der 46-jährige Fahrer des Velos fuhr kurz nach 14.30 Uhr von Hemberg in Richtung Wattwil. An der Kreuzung bei der evangelischen Kirche wollte er rechts auf die Wilerstrasse abbiegen, wie die Kantonspolizei schreibt.