Wattwil Bunt verliert gegen Arbon

Regionalfussball Eine 2:0-Führung reicht nicht: Wattwil Bunt muss sich im ersten Heimspiel der Saison gegen Arbon mit 2:4 geschlagen geben Der Toggenburger Zweitligist zeigt gegen Leader Arbon eine beherzte Leistung und hat in der Schlussphase sogar einen Mann mehr auf dem Platz. Zu Punkten reicht es trotzdem nicht. Raphael Dort 04.09.2022, 05.49 Uhr

Jeton Seferi brachte seine Mannschaft mit 2:0 in Führung. Danach kassierten die Wattwiler aber noch vier Gegentore. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach einem zuletzt aus Witterungsgründen spielfreien Wochenende, stand am Samstag das erste Heimspiel des FC Wattwil Bunt auf dem Programm. Der FC Arbon, der mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet ist, reiste an. Es war von Beginn an eine animierte Partie, beide Teams suchten ihr Glück in der Offensive, vorerst konnten sich aber nur die Torhüter auszeichnen.