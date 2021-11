Neuer Baum für den Bräkerplatz in Wattwil

WATTWIL Bräkerplatz: Wenn siebeneinhalb Tonnen durch die Luft schweben Am Freitagnachmittag wurde auf dem Bräkerplatz eine Eiche platziert, die die im letzten Winter gefällte Buche ersetzt. Der Baum hat eine Reise von Belgien ins Toggenburg hinter sich. Martin Knoepfel Aktualisiert 19.11.2021, 18.04 Uhr

Rund 50 Personen, vor allem Rentnerinnen und Rentner, aber auch Mütter mit ihren Kindern, schauen dem Spektakel zu. Passanten eilen vorbei, einige bleiben stehen. Dazwischen rollt der Verkehr auf der Bahnhofstrasse. Eine Kameradrohne schwebt über einem benachbarten Haus.

Auf dem Bräkerplatz steht wieder ein Baum als Ersatz für die im letzten Winter gefällte Buche. Gestern Nachmittag wird er in die schon vorbereitete Grube eingepflanzt. Was man nicht mehr sieht: Der Wurzelballen ist von Gurten umgeben, welche in die Armierungseisen eingehängt werden und den Baum stabilisieren.

Um 13.05 Uhr geht es los. Der gelbe Pneukran hebt den Baum vom Sattelschlepper. Dann fährt der Sattelschlepper weg, und der Kran platziert den Wurzelballen sanft auf dem Bräkerplatz. Der Stamm ruht auf Paletten, weil der Wurzelballen einen Durchmesser von rund zwei Metern hat.

Nun richten der Kranführer mit Hilfe zweier Pneubagger den Baum langsam auf. Zuschauer und einige Mitarbeiter der beteiligten Firmen zücken ihre Smartphones und filmen oder fotografieren. Die Sicherungsgurte werden umgehängt, und dann geht es sehr rasch. Der Baum schwebt über die Köpfe der Zuschauer und wird in der Baumgrube abgesetzt. Hektik ist nicht aufgekommen, und man gewinnt als Zuschauer den Eindruck, dass die Beteiligten genau wissen, was sie zu tun haben.

Allerdings steht der Baum noch etwas zu hoch und auch nicht ganz gerade. Noch zwei weitere Male hebt der Kran den Baum etwa zwei Meter an, sodass Arbeiter Erde aus der Grube schaufeln können. Etwa um Viertel nach Zwei steht die Eiche richtig und die Sicherungsgurten werden ausgehängt.

Baum aus belgischer Baumschule ausgewählt

So grosse Bäume müssten in der Baumschule alle fünf Jahre umgepflanzt werden. In den Schweizer Baumschulen finde man keine so grossen Bäume, sagte die Landschaftsarchitektin Rita Mettler aus Gossau.

«Man konnte die Eiche in der Baumschule erst herausnehmen, als alles Laub abgefallen war.»

Der Baum kam auf einem deutschen Lastwagen direkt aus Belgien. Die auf dem Bräkerplatz eingepflanzte ungarische Eiche ist rund 15,5 Meter lang und rund 7,5 Tonnen schwer. Ihr Alter beträgt rund 40 Jahre. Damit hat sie aber noch nicht einmal die Hälfte ihrer Lebensdauer und ihrer Grösse erreicht, denn Eichen können mehrere hundert Jahre alt und bis zu 40 Metern hoch werden.

Die Kosten für den Baum und das Pflanzen erreichen rund 50'000 Franken. Davon entfällt knapp die Hälfte auf die Kosten für den Baum und der Rest auf den Transport und das Einpflanzen.

Bahnhofstrasse: Wieder Verkehrsführung in beiden Richtungen

Die Bauarbeiten am Abschnitt Dorfplatz-Bahnhof der Bahnhofstrasse dauern noch bis Mitte Dezember. Zudem ist seit gestern Abend die Bahnhofstrasse auf diesem Abschnitt wieder für den Individualverkehr in Richtung Bahnhof geöffnet, dies aus Rücksicht auf die Ladeninhaber an der Bahnhofstrasse.

Schon einige Tage länger ist die Vorteilsregelung auf dem Dorfplatz geändert. Jetzt ist die Verbindung Ebnaterstrasse–Wilerstrasse als Kantonsstrasse vortrittsberechtigt.