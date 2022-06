Wattwil: Grosser Andrang zur Wiedereröffnung der Badi

Darauf hat man sich gefreut. Am Freitag und Samstag fand das Schwimmbadfest mit der Eröffnung des Bistro-Kiosks statt. Musste das Schwimmbecken am Freitag anhand einer Gewitterwarnung vorzeitig geräumt werden, liess es sich am Samstag niemand mehr nehmen, einen ersten Sprung vom Sprungturm zu machen.

Christoph Heer Aktualisiert 06.06.2022, 12.00 Uhr