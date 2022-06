Sieben Generationen Blüem-Kühe auf Wattwiler Bauernhof

Wattwil Aussergewöhnliche Kühe mit aussergewöhnlicher Lebensdauer: Sieben Generationen Blüem auf einem Hof Die Wattwiler Familie Rutz hat einen neuen Zuchtrekord aufgestellt. Bei ihr leben sieben Generationen Braunvieh, die alle ein geflecktes Fell aufweisen. Ein Merkmal der Blüem-Kühe. Adi Lippuner Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Sieben Generationen Blüem: Mara, Melina, Mona, Menta, Merina, Menola und Maiki (von links). Mit Familie Rutz: Alina, Andreas, Bauer Res, Bäuerin Karin und Ramona (von links). Bild: PD/Hugo Studhalter, Braunvieh Schweiz

Die Langlebigkeit von Schweizer Braunvieh wird von Seiten der Verantwortlichen immer wieder gelobt. Doch was im Stall von Res und Karin Rutz im Wattwiler Schwantlen erreicht wurde, ist schweizweit einzigartig: Sieben Generationen von Original-Braunen Blüem-Kühen leben zusammen auf dem Hof. Dabei erfreut sich die 17-jährige Stammmutter Mara «bester Gesundheit und ist auf der Weide immer noch die Chefin», wie Besitzer Res Rutz betont.

Blüem-Kühe sind speziell gefleckte Tiere der Rasse Schweizer Braunvieh. Diese Fellfarbe kommt durch eine Genmutation zu Stande, die dominant vererbt wird.

Bei Res Rutz hat die Liebe zu den Blüem-Kühen bereits als Kind begonnen:

«Schon damals war ich von dieser speziellen Zeichnung des Fells begeistert und 1995, bei der Übernahme des elterlichen Hofs, kaufte ich mir ein Blüem-Kalb.»

Seine ersten Zuchtversuche schlugen fehl und erst ab 2003, als er eine Kuh mit der entsprechenden Zeichnung kaufte, stellte sich der Erfolg ein. Mara lebt seit 2005 auf dem Hof der Familie Rutz und passt, wie der Bauer betont, «ganz hervorragend zu uns». Sie sei eigenständig, lasse sich aber auch gerne verwöhnen.

Putzen und streicheln gehören dazu

Die Kühe von Res und Karin Rutz erhalten ganz normales Futter, geniessen den Weidegang, werden aber täglich geputzt und regelmässig gestreichelt. «Unsere Kinder Alina, Andreas und Ramona pflegen das Jungvieh und erhalten so schon von klein auf Kontakt zu den Tieren», erklärt der Bauer seine Philosophie. Ganz allgemein sei die Tierhaltung ein Familienprojekt und die Begeisterung für die Original-Braunen-Blüem werde von allen geteilt.

Eine weitere Besonderheit bei der Zucht der Familie Rutz ist die Tatsache, dass sich die Blüem-Zeichnung immer über die Mutterlinie vererbt. Res Rutz sagt:

«Ab und zu ist ein ganz braunes Kalb darunter, aber in der Regel vererbt sich die Blüem-Zeichnung von der Mutter auf die Nachkommen.»

Nach der Stammmutter Mara folgte im September 2008 Malina, im Januar 2011 Mona, im Februar 2013 Menta, im November 2015 Merina, im Januar 2019 Menola und im November 2021 Maiki. Einziger kleiner Wermutstropfen: Das jüngste Kalb in der Reihe ist männlich, kann also nicht zur Weiterzucht verwendet werden. «Doch Menola ist bereits wieder trächtig und wir dürfen auf ein Kuhkälbchen hoffen», so Karin Rutz.

Lebensdauer weit über dem Durchschnitt

Stefan Hodel, beim Verband Braunvieh Schweiz Chefexperte der Tierbeurteilung, bezeichnet die sieben Generationen Blüem als aussergewöhnlich. «In der bis heute dokumentierten Geschichte der Braunen Kuh wurde bisher nie ein solcher Erfolg verzeichnet.»

Die Lebenserwartung der Braunen Kuh, also Brown Suisse und Original-Braune zusammen gerechnet, liege aktuell in der Regel bei 48,6 Monaten – was fast genau vier Jahren entspricht. «In dieser Durchschnittsrechnung sind auch Zuchtkälber, die wegen eines Unfalls auf den Alpen früh sterben, enthalten.» Ganz allgemein sei die Fruchtbarkeit der Tiere im Vergleich zu früher schlechter, dafür die Milchleistung wesentlich höher, so der Braunvieh-Chefexperte.

Für Res und Karin Rutz passen Original-Braune Kühe mit Blüem-Zeichnung perfekt auf ihren Hof. «Es ist eine Zweinutzungsrasse und man sagt den ‹Blüem› nach, dass sie eigenwillig sind, und das gefällt uns», ist sich das Ehepaar einig. Dass auch die drei Kinder Alina (15-jährig), Andreas (14) und Ramona (10) Freude an den Tieren haben und entsprechend ihrem Alter und ihren Fähigkeiten mithelfen, macht das Familienglück perfekt.

