Bau für Wattwiler Gesamtsportanlage Rietwis ist auf Kurs

(gk) Was aktuell mit kontrolliertem Tempo entsteht, musste lange reifen. Die knappen Sportstätten-Ressourcen in Wattwil – für die Kantonsschule, das Berufs- und Weiterbildungszentrum, die Volksschule und die Vereine – hatten eine lange Vorgeschichte über mehrere Jahrzehnte. Die Ursprünge dürften in die Sechzigerjahre zurückreichen. Sie sollen mit der Gesamtanlage im Rietwis definitiv zur Geschichte werden.



Zugleich schaffte die Anlage die Voraussetzung dafür, dass das Rietstein-Areal für den Neubau der Kantonsschule verfügbar wurde. Nach drei Jahren des Planens und Verhandelns stimmte die Wattwiler Stimmbevölkerung am 21. Mai 2017 dem Bau der neuen Gesamtsportanlage in einer historischen Abstimmung mit 90,7 Prozent zu. Basis dafür bildete ein Vorprojektplus. Nach dem anschliessenden Studienwettbewerbsverfahren erteilte der Gemeinderat der ARGE Cukrowicz, Nachbaur, Schällibaum, Vogt am 24. Oktober 2017 den Weiterbearbeitungsauftrag für ihr Siegerprojekt.



Dieser umfasste eine Reihe von Zusatzelementen, die bereits anlässlich der Abstimmung über den Bau der Sporthalle in Aussicht gestellt worden waren: Die Halle sollte eventtauglich ausgestattet und auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage erstellt werden; ebenso sollten Parkierung und Erschliessung verbessert werden. Und schliesslich sollte eine neue Minigolf-Anlage sowie, quasi als Verbindungsstück zwischen Sportanlage und Schwimmbad, ein multifunktionaler Bistro-Kiosk gebaut werden.



Nachdem die Wattwilerinnen und Wattwiler am 30. Juni 2019 auch dem Kredit für die Zusatzelemente zugestimmt hatten, fehlte allerdings noch der kantonale Urnenentscheid zum Campus. Am 17. November 2019 hatte das Zittern ein Ende: Die St.Galler Stimmbevölkerung sagte deutlich Ja zum Campus-Projekt. Jetzt war der Weg frei für den Bau der Sportanlage. Dank der Vorarbeiten ging es nun rasch vorwärts: Bereits am 3. März 2020 konnte der Gemeinderat den Auftrag für die Gesamtleitung und das Baumanagement an Ghisleni Partner AG, Rapperswil, vergeben. Im Mai 2020 wurden das Baubewilligungsverfahren gestartet und der notwendige Teilstrassenplan öffentlich aufgelegt.



Nachdem es weder weder gegen das Projekt noch gegen die Erschliessung Einsprachen gab, konnte der Gemeinderat am 11. August 2020 die Baubewilligung für die Gesamtsportanlage und den Bistro-Kiosk erteilen. Am 24. November 2020 folgten die ersten rund 20 Arbeitsverbagen, inzwischen sind praktisch alle Arbeiten vergeben. Anfang März erfolgte der Spatenstich, im Herbst 2022 wird Wattwil die neue Sportanlage in Betrieb nehmen können.