Das Restaurant National in Wattwil ist wieder offen

Wattwil Auch ohne Pächter: Das Restaurant National macht auf – und schickt seinen bekannten Koch an die Front Wegen Corona hört das Pächterpaar im Restaurant National in Wattwil auf. Als Wirt ad interim übernimmt jetzt Küchenchef Rico Ostler. Länger als im September will er den Job zwar nicht machen. Er kann sich aber trotzdem vorstellen, bis zur Pensionierung weiter im «Nats» zu kochen. Am Dienstag hat er wieder aufgemacht. Pablo Rohner 15.06.2021, 18.00 Uhr

Übergangswirt Rico Ostler und seine Gäste geniessen am Tag der Wiedereröffnung den Schatten der Kastanie. Bild: Pablo Rohner

Die Tische stehen im Schatten einer prächtigen Kastanie. Der Baum in der Gartenwirtschaft des Restaurants National ist fast so alt wie das Lokal, das 1911 eröffnet wurde. Am Dienstag empfing das «Nats», wie es in Wattwil genannt wird, zum ersten Mal in diesem Jahr wieder Gäste.

Kurz vor Mittag sind die ersten Tische besetzt, Gelächter schallt unter dem Blätterdach. Die erste Hitzewelle rollt durch das Tal, da wird der Baum vom Fluch zum Segen und ein Kühles im Kühlen zur Verlockung. Mit «Welcome back im ‹Nats›» begrüsst ein Stammgast einen anderen, ältere Männer diskutieren über die Abstimmungen vom Sonntag.

Ein bekanntes Gesicht hilft aus

Dass sich diese Szenen am Dienstag in der Gartenwirtschaft abspielen können, ist dem kurzfristigen Engagement von Rico Ostler zu verdanken. Nachdem sich die bisherigen Pächter Eva und Nico Stergiou coronabedingt zurückgezogen hatten, erklärte sich der bisherige Küchenchef des «Nats» bereit, Wirt ad interim zu werden.

Rico Ostler ist ein bekanntes Gesicht in der Toggenburger Gastronomie. Er hat schon auf dem Chäserrugg gekocht, im «Landhaus» in Ebnat-Kappel und im Hotel Säntis in Unterwasser, wo er später Direktor wurde. Nun rückt Ostler wieder einmal von der Küche an die Front, «zu 50 Prozent», wie er sagt. Die anderen 50 Prozent kocht er weiter, zusammen mit Jasmin Baumann, die am Dienstag frisch angefangen hat. Weiter machen die bisherigen Serviceangestellten Daniela Vasquez und Vera Isler. Sie sagen unisono, wie froh sie seien, dass sie wieder arbeiten können.

Vera Isler (links) und Daniela Vazquez sind froh, dass sie wieder servieren dürfen, Köchin Jasmin Baumann (Mitte) hat am Dienstag angefangen. Bild: Pablo Rohner

Kantischüler dürfen wieder ins «Zimmer 17»

Hausgemachte Spätzli stehen am Dienstagmittag auf dem Menuplan, wahlweise mit Poulet an Paprikasauce oder vegetarisch mit Mandelbroccoli und Tomatencoulis. Die Speise- und Getränkekarte des «Nats» habe er leicht gekürzt, sagt Ostler. «Damit wir alles frisch machen können, haben wir den Rahmen etwas verkleinert.» Kürzer geworden sind auch die Öffnungszeiten. Neu hat das «Nats» von Dienstag bis Donnerstag zwischen Mittag und Abend geschlossen. Freitag und Samstag ist es ganztags offen, Sonntag und Montag sind Ruhetage. Ostler spricht von einer «sanften Wiedereröffnung». Man müsse erst sehen, wie schnell die Gäste zurückkommen, gerade in die Innenräume.

Dorthin, ins Säli im zweiten Stock, dürfte es auch die Schülerinnen und Schüler der benachbarten Kantonsschule bald wieder ziehen. In der Kanti ist das «Nats» auch als «Zimmer 17» bekannt. Zumindest bis vor einigen Jahren ging ein traditioneller Streich an der Schule so: Neue Schülerinnen und Schüler werden von älteren ins «Zimmer 17» geschickt, das es im Gebäude gar nicht gibt. Landen sie beim Rektor, sagt ihnen dieser, dass das «Zimmer 17» in Wahrheit das «Nats» ist.

Die neue Pächterschaft soll bleiben

Der Bauunternehmer Ueli Weber und der Immobilieninvestor John P. Leuenberger haben das «Nats» vor sieben Jahren gekauft. Schon damals, als die langjährige Wirtin Ruth Kunz-Roth aufhörte, ging es den beiden in Wattwil verwurzelten Unternehmer darum, «die Dorfbeiz zu erhalten». Die Dorfbeiz, in die sie selber gerne gingen. Aus dem gleichen Antrieb wollten Weber und Leuenberger jetzt möglichst schnell sicherstellen, dass das «Nats» über den Sommer nicht geschlossen bleibt und womöglich etwas in Vergessenheit gerät.

Auch bei der Suche nach der neuen Pächterschaft steht das Ziel, die Dorfbeiz zu erhalten, wieder zuoberst. Die Ausschreibung auf den sozialen Medien verdeutlicht dies. Darin wird beschrieben, wie es im «Nats» weitergehen soll – nämlich wie gehabt, als «coole Dorfbeiz» mit «frischer und regionaler Küche». Erste Gespräche wurden bereits geführt, sagt John P. Leuenberger, erste Absagen gemacht, wenn die Vision nicht passte. Er und Ueli Weber wünschen sich ein «langfristiges Engagement». Dies verwundert nicht, steht nun doch bereits der dritte Pächterwechsel in den letzten sieben Jahren bevor.

Fürs Erste ist für Kontinuität gesorgt – zumindest bis Ende September. Länger wolle er den Job als Pächter ad interim nicht machen, sagt Rico Ostler. Dies habe er mit Ueli Weber und John P. Leuenberger so vereinbart. In zwei Jahren wird Ostler pensioniert. Bis dann könne er sich aber gut vorstellen, im «Nats» zu kochen.