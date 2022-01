Wattwil/Lichtensteig: Rückblick auf 150 Brandbekämpfung

Eine Festschrift zum 150-Jahr-Jubiläum der Feuerwehr Wattwil gibt einen Einblick in die Geschichte der Brandbekämpfung in der Zentrumsgemeinde sowie in Krinau und Lichtensteig. Heute ist die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig personell gut aufgestellt. Ein Erfolg ist die Jugendfeuerwehr.

Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 26.01.2022, 17.00 Uhr