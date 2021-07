Wasserversorgung Wasserkorporation Oberhelfenschwil sucht Anschluss Zurzeit finden Inkorporationsgespräche zwischen den Wasserkorporationen Oberhelfenschwil und Neckertal statt. Eine Einigung scheint reine Formsache zu sein. Urs M. Hemm 16.07.2021, 16.23 Uhr

Toni Hässig, Präsident der Wasserkorporation Oberhelfenschwil (links), und Hanspeter Bär, Präsident der Wasserkorporation Neckertal, streben eine gemeinsame Zukunft an.

Eine gute Wasserversorgung ist nicht nur grundlegend für das tägliche Leben. Sie ist auch unabdingbar im Brandfall, damit genügend Löschwasserreserven vorhanden sind. «Die Bereitstellung von einwandfreiem Trink-, Brauch- und Löschwasser für die Bevölkerung ist die Hauptaufgabe jeder Wasserkorporation, so auch in Oberhelfenschwil», sagt Toni Hässig, Präsident der Wasserkorporation Oberhelfenschwil (WKO). Oberhelfenschwil befinde sich jedoch in einer speziellen Situation.