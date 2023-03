Wattwiler Maturanden untersuchen Wasserqualität

Wasserqualität «Wir fanden bei jeder unserer Probeentnahmen Abfälle an den Bachrändern»: Zwei Maturanden prüften die Qualität von Wattwiler Bächen Viele Millionen Franken werden für die Offenlegung und Revitalisierungen von Bächen ausgegeben. In einer Maturaarbeit haben zwei Schüler der Kanti Wattwil die Qualität dieser Gewässer untersucht. Fabio Giger Jetzt kommentieren 07.03.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beiden Maturanden Suena Störi und Andri Hauser haben in fünf Bächen in Wattwil die Wasser- und Lebensraumqualität für wirbellose Lebewesen untersucht. Bild: Fabio Giger

Ganze Nachmittage standen sie in Gummistiefeln in den Bächen Wattwils und sammelten Proben. Ausgerüstet mit Fangnetz, Plastikröhrchen und Messgeräten. Auf der Suche nach Tierchen, kleiner als ein Nadelkopf. «Das hätte nicht jeder mitgemacht», sagt Andri Hauser (18) und schmunzelt. Er und seine Kanti-Kollegin Suena Störi (17) untersuchten im Frühjahr und Herbst letzten Jahres die Wasserqualität von fünf Wattwiler Bächen. Vom trockenen Pult ins matschige Nass: «Man durfte sich definitiv nicht zu schade sein, auch mal tief in den Schlamm zu greifen», sagt Störi.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Aus der dreckigen «Büez» im Wasser wurde eine beachtliche Maturaarbeit. Konkret untersuchten die beiden Maturanden die ökologische Qualität revitalisierter Bäche in Wattwil – also jener Gewässer, die baulich offengelegt und so wiederhergestellt wurden, dass sie vielen Lebewesen wieder einen Lebensraum bieten können.

Qualität bedingt intelligente Revitalisierungen

Störi und Hauser verglichen die Qualität von drei revitalisierten Bächen – nämlich dem Pannereggbach, dem Wisbach und dem Hagtobelbach – mit der Qualität des kanalisierten Dorfbachs und des natürlichen Feldbachs beim Waldlehrpfad am Iberg. Dafür legten sie bestimmte Messkriterien fest: Zum Beispiel die Sauerstoffsättigung, die Konzentration verschiedener chemischer Verbindungen im Wasser und die Anzahl wirbelloser Tiere, die am Grund der Gewässer leben.

Eine Steinfliegenlarve. Bild: PD

Letztere zu zählen und kategorisieren, war für die beiden Kantischüler die zeitintensivste Arbeit. Sie bestimmten im Labor unter einem Binokular Kleinkrebse, Schnecken, Insektenlarven, Muscheln und Würmer anhand von Bildern aus Büchern. Die Analyse zeigt Erstaunliches: Der Hagtobelbach, der erst vor zwei Jahren offengelegt wurde und am Kino Passerelle vorbeiführt, wies den besten Qualitätswert bei den Wassertieren auf.

«Man hat die Massnahmen der Revitalisierung bei diesem Bach wohl gut umgesetzt», sagen Störi und Hauser. Aber auch die unterschiedlichen Einzugsgebiete der Gewässer hätten möglicherweise einen ausschlaggebenden Einfluss auf die Resultate gehabt.

Hochwasserschutz statt Biodiversität

Sie kommen in ihrer Maturaarbeit zum Schluss, dass der Qualitätswert für die Wasserlebewesen in allen drei revitalisierten Bächen «gut» ist. Der kanalisierte Dorfbach hingegen kriegt nur das Prädikat «mässig». Dies zeige, dass Revitalisierungen einen Nutzen hätten, dieser aber stark von der konkreten Ausgestaltung der Bachverläufe abhänge. Da sehen die Maturanden auch noch grosses Verbesserungspotenzial.

«Mit vergleichsweise günstigen Massnahmen hätte man die Biodiversität bei der Offenlegung noch stärker fördern können, aber der Hochwasserschutz wurde an vielen Orten deutlich höher gewichtet», resümiert Störi. Auch die breite Bevölkerung müsse dem Gewässer mehr Sorge tragen. «Wir fanden bei jeder unserer Probeentnahmen Abfälle an den Bachrändern», erzählt Andri Hauser.

Suena Störi und Andri Hauser bei der Probenahme beim Wisbach in Wattwil. Bild: Fabio Giger

Flohkrebse, Kieselalgen und Köcherfliegenlarven: Für die kleinen Tiere hatten sich Störi und Hauser vor ihrer Arbeit eigentlich nicht besonders interessiert. Die konkrete Idee hatte ihr Betreuer. Sie waren hauptsächlich auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Arbeit, wollten draussen sein, aber auch im Labor arbeiten. Das wünschen sie sich auch von ihrem späteren Beruf.

Eine Arbeit, die zusammenschweisst

Suena Störi. Bild: Fabio Giger

Störi will sich auch in Zukunft mit Tieren beschäftigen, allerdings mit etwas grösseren. «Ich will Tierärztin werden», sagt sie. Das sei schon vor der Kanti ihr Berufswunsch gewesen. Daran hat auch das Bach-Projekt nichts geändert. Spuren hinterlassen hat die Arbeit dennoch: «Man geht schon mit einem anderen Blick den Gewässern entlang und wendet das gewonnene Wissen aus dem Projekt an», sagt sie.

Andri Hauser. Bild: Fabio Giger

Hauser hat seine Begeisterung für Raumplanung entdeckt und sucht derzeit eine Praktikumsstelle. «Mich interessiert zum Beispiel die intelligente Planung von Bahnhöfen oder die Optimierung von Verkehrssystemen», sagt er. Auch würden in diesem Beruf vielfältige Aspekte der Planung, Politik, und Wissenschaft miteinander verknüpft werden. «So wie bei der Untersuchung von Bachsystemen», sagt Hauser und lacht.

Trotz unterschiedlicher Berufspläne: Im Team funktionierte das Duo sehr gut. «Wir waren vorher schon Kollegen, aber die Arbeit hat uns definitiv zusammengeschweisst», sagt Hauser. Sie hätten teils unterschiedliche Stärken. «Dadurch haben wir uns aber sehr gut ergänzt», schiebt Suena Störi nach. Eines vereint die beiden auf jeden Fall: Sie fühlen sich in vielen Welten wohl – sei es im weissen Laborkittel oder in hohen Gummistiefeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen