Eine Platte so gross wie ein Car wird ins Herrentöbeli gehievt

Wasserkraftwerk Baustelle mitten in der Thur: Eine Platte so gross wie ein Reisecar wird ins Herrentöbeli gehievt Seit Anfang Jahr wird das Wasserkraftwerk bei Krummenau umgerüstet. Am Donnerstag wurde das grösste und schwerste Bauteil angebracht. Renato Schatz 12.05.2022, 19.18 Uhr

Bauarbeiter versuchen, die Platte in die Führung zu manövrieren. Bild: Renato Schatz

Aus der Ferne sieht es ein wenig aus, als werde gerade ein Möbeli zusammengebaut. Zwei Seitenteile mit ihren eingefrästen Schienen stehen schon. Es fehlt nur das Teil, das in die Schienen passen soll. Und als es dann nicht auf Anhieb klappt, will man reflexartig mit der Hand auf die obere Kante klopfen. Wie man das halt so macht beim Zusammenbauen von Möbeln, wenn etwas klemmt, und nicht tut, was es gemäss Anleitung eigentlich sollte.

Doch das bringt an diesem Donnerstagmorgen im Herrentöbeli bei Krummenau nichts. Denn hier wird kein Möbeli montiert, sondern die 13 Tonnen schwere und reisecargrosse Hälfte eines Wassertors für das dortige Wasserkraftwerk.

Seit 1886 wird Wasserkraft an diesem Ort schon genutzt. Und seit Anfang dieses Jahres wird das Kraftwerk umgerüstet. Ob man irgendwann nicht von einer Aufrüstung sprechen muss, lässt sich ab August sagen, wenn die Arbeiten fertig sind und das Pilotprojekt erste Resultate liefert. Ein gutes Resultat wäre, wenn möglichst keine Fische mehr in die Turbine des Kraftwerks gelangen und sich dort verletzen würden. Stattdessen sollen sie wegen des neuen, sogenannten Fischleitrechens durch einen Tunnel zurück in die Thur geleitet werden.

Video: Renato Schatz

Das Tor ist insgesamt 23 Tonnen schwer

Der Fischleitrechen funktioniert tatsächlich wie ein Rechen, der im Garten zum Einsatz kommt. Nur kratzt er nicht die Erde auf, sondern sozusagen das Wasser. Durch dieses Kratzen sollen jene Strömungen entstehen, die Fische instinktiv suchen. Im Idealfall folgen diese dann den Strömungen, die weg von der Turbine führen, und nicht durch sie hindurch.

Um am Rechen künftig Wartungsarbeiten oder Reparaturen durchführen zu können, muss das Wasser in diesem Bereich abgelassen werden können. Das kann es dank des Tors, dessen eine Hälfte die Bauarbeiter an diesem Vormittag versuchen, in die Schienen zu manövrieren. Es kann hoch- und runtergelassen werden. Für den Einbau wurde das Tor in zwei Teile zerlegt, weil die beiden Platten zusammen 23 Tonnen wiegen und damit zu schwer wären, um an einem Stück via Kran ins Tobel gehievt zu werden.

Irgendwann wird der erste Kopf geschüttelt und die erste Zigarette geraucht. «Hier noch etwas drücken!», ruft der Bauarbeiter am linken Rand der Platte. Und der am rechten Rand: «Nein, hier!» Die Sprache auf Baustellen ist rau und laut. Hier ist sie vielleicht noch ein wenig lauter. Die Hintergrundgeräusche dieser Baustelle sind nämlich keine kreischenden Kreissägen oder hämmernde Schlagbohrmaschinen, sondern das Rauschen der Thur, die über einen Wasserfall an der Baustelle vorbeifliesst und daneben gegen Steine peitscht und zu schäumen beginnt.

Video: Renato Schatz

Wobei der Wasserfall nur temporär ist, der Fluss wurde umgeleitet, damit die Arbeiten am Wasserkraftwerk durchgeführt werden können. Der Einbau des Tors etwa, in der Fachsprache ein «Einlaufschütz». Oder die Installation des Fischleitrechens. Es hört sich kompliziert an, und ist es auch. Dafür spricht, dass die ETH Zürich involviert ist, die das System skizzierte und zusammen mit der St.Gallisch-Appenzellerischen Kraftwerke AG (SAK) umsetzte.

Die Suche nach dem fehlenden Millimeter

Ralph Egeter ist der Projektleiter bei der SAK. Bevor die reisecargrosse Platte mittels Kran ins Herrentöbeli manövriert wird, sagt er, ein bisschen Bammel habe er schon. Und: «Es kann immer etwas schiefgehen. Aber die Teile sind genau ausgemessen.» Ein bis zwei Millimeter Spielraum habe die Platte zwischen den beiden Schienen.

Der Blick von oben ins Tobel mit der Baustelle. Bild: Renato Schatz

Nach diesen ein bis zwei Millimetern suchen die Bauarbeiter noch immer. Einer hängt mit einem Seil an einem der vielen Baugerüste im Tobel und hantiert mit einem Doppelmeter. Auf der anderen Seite dasselbe: ein Bauarbeiter mit Doppelmeter. Ist die Platte nun doch zu breit, oder der Abstand zwischen den Schienen zu schmal? Ein Arbeiter erwidert entspannt: «Nein, nein. Die Teile passen. Aber der Winkel stimmt noch nicht.» Weil die Platte am Kran hänge, sei sie ein bisschen angewinkelt. Und der Millimeter verloren.

Die SAK unterhält die Anlage, deren Fischleitrechen gemäss Egeter eine «Weltneuheit» sei. Die ETH war bei der Forschung und Entwicklung federführend, ist beim Umbau aber nicht vor Ort. Sie wird sich dann für die Resultate interessieren. Diese liefert ein Fischbiologe, der sich für Gewässer- und Fischökologie einsetzt. Er installiert eine Kamera in der für die Fische gedachten Umleitung und zählt, wie viele Tiere diese passieren.

Der Regenbogen neben dem Wasserkraftwerk. Bild: Renato Schatz

Inzwischen haben Bauarbeiter die Platte mit Hilfe von Spanngurten in die richtige Position gebracht. Immer mehr verschwindet sie im Unterbau. Es ist Mittag und die Sonne steht hoch. Die Strahlen zeichnen zusammen mit der schäumenden Thur einen kleinen Regenbogen neben das Wasserkraftwerk, dessen Umrüstung sechseinhalb Millionen Franken kostet und vom Bund getragen wird. Inmitten von Wasser und Waldstück eine grosse Baustelle. Und ein grosses Möbeli.