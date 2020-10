Warum es in Lichtensteig jetzt einen Bierladen gibt und weshalb dieser lediglich auf Zeit existiert – an Heiligabend ist bereits wieder Schluss Das Zentrumsstädtli Lichtensteig hat mit einem Bierladen eine neue Einkaufsattraktion – die Idee stammt von Tobias Kobelt. 19.10.2020, 16.32 Uhr

In Kürze wird Tobias Kobelt die Kundschaft im «Mini.Bierladen» in die Welt des Gerstensaftes einführen. Bild: PD

In den Zeiten der Coronapandemie sehnen sich viele Menschen nach einer geselligen Runde; dies oft verbunden mit einem gemeinsamen Essen und einem Schluck Bier. Biere wie sie schon bald im «Mini. Bierladen» an der Hauptgasse 27 in Lichtensteig ab dem 5. November und bis Heiligabend erhältlich sein werden.